20 قتيلا باشتباك مسلح بالصومال

قتل 20 مسلحا من حركة الشباب الصومالية بينهم قائد ميداني، أمس الثلاثاء، في عملية عسكرية بإقليم هيران وسط البلاد، وفق ما أعلنته إذاعة صوت الجيش الحكومية.

ونقلت الإذاعة عن مصدر عسكري، لم تسمه، قوله إن عملية عسكرية نفذها الجيش بالتعاون مع مليشيات عشائرية مسلحة استهدفت بلدة جعيبو والمناطق المحيطة بها.

وخلال هذه العملية العسكرية، تمكن الجيش، حسب الإذاعة نفسها، من تحييد 20 عنصرا من الشباب بينهم قائد ميداني يدعى رقيب محمد حسن وكان مسؤولا عما يسمى في الحركة "دائرة الحسبة".

وشهدت البلدة، يوم الإثنين، مواجهات عنيفة بين الجيش ومليشيات عشائرية مسلحة من جهة ومقاتلي الشباب من جهة ثانية، مما أدى إلى مقتل 200 من عناصر الحركة، بحسب الوكالة الرسمية "صونا".

وتأتي هذه العملية في وقت تشهد بعض الولايات الفدرالية عمليات أمنية يجريها الجيش الحكومي ضد المسلحين بهدف تحرير المناطق الخاضعة لسيطرتها.

والأسبوع الماضي، قالت الحكومة الصومالية، إنها قتلت عبد الله نادر، أحد مؤسسي حركة الشباب، في عملية نُفّذت بالتعاون مع شركاء دوليين، كما أعلنت مقتل 8 أشخاص على الأقل بينهم مسؤولون حكوميون في تفجير انتحاري بسيارتين مفخختين وسط البلاد.

وتروج قوات الأمن الصومالية للمكاسب التي حققتها في الأسابيع الأخيرة ضد الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة في أثناء قتالها إلى جانب جماعات الدفاع الذاتي المحلية، غير أن حركة الشباب مستمرة في شن غارات دامية، بما في ذلك غارتان أسفرتا عن مقتل 16 على الأقل.

ووعد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي انتخبه المشرعون في مايو/أيار الماضي، بالإجهاز على المتمردين بعد 3 سنوات لم يتخذ فيها سلفه إجراءات تُذكر ضد حركة الشباب وقد استنفد الاقتتال السياسي جهده.