إردوغان يوعز ببدء العمل على "مركز للغاز" اقترحه بوتين

أوعز الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، للحكومة التركية ببدء العمل على "مركز للغاز" في البلاد، اقترحه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة.

وجاء كلام إردوغان بشأن مركز الغاز في تركيا، خلال مقابلة مع صحافيين في الطائرة التي أعادته من أستانا في كازاخستان، حيث التقى بوتين أمس الخميس.

وقال إردوغان: "أصدرنا الأمر مع السيد بوتين لوزارة الطاقة في تركيا والهيئة المعنية في روسيا، بإنجاز العمل بشكل مشترك".

وأكد الرئيس التركي أن الأشغال ستبدأ فورا.

وأضاف: "لن نتأخر في هذا الإطار"، موضحا أن مركز الغاز قد يبنى في منطقة تراقيا في شمال غرب تركيا.

واقترح بوتين أمس الخميس، إقامة مركز للغاز في تركيا، فيما تتأثر صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا كثيرا بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لسعر الغاز الروسي مع الارتفاع في فواتير الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.