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إقالة رئيس الأمن السيبرانيّ الألمانيّ بسبب "علاقته بروسيا"

تاريخ النشر: 18/10/2022 - 17:11

إقالة رئيس الأمن السيبرانيّ الألمانيّ بسبب "علاقته بروسيا"
رئيس وكالة الأمن السيبراني بألمانيا، شونبوم (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أقالت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الثلاثاء، رئيس وكالة الأمن السيبراني، آرنه شونبوم، على خلفية تقارير عن علاقات محتملة تربطه بالمخابرات الروسية.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزيرة الداخلية نانسي فيسر أقالت شوينبوم من منصبه "بشكل فوري"، بسبب الادعاءات التي "أضرت الثقة في حياد ونزاهة إدارته"، حسبما نقلت وكالة أسوشيتيد برس.

وكان شونبوم في موقف حرج منذ كشفت وسائل إعلام عن علاقته بشركة استشارية للأمن السيبراني، مشتبه بأنها على اتصال مع أجهزة المخابرات الروسية.

وشارك شونبوم (53 عاما) بتأسيس مجموعة للأمن السيبراني قبل عقد من الزمن، تضم خبراء من المؤسسات العامة والقطاع الخاص، قالت وسائل إعلام ألمانية إن أحد أعضائها "شركة أسسها عميل مخابرات روسي سابق".

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت منذ أكثر من أسبوع، أنها تحقق في التقارير الإعلامية بشكل شامل.

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