إسقاط 13 مسيرة إيرانية بأوكرانيا ومجلس الأمن يبحث الملف

زعم الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن قواته أسقطت 13 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في ميكولايف خلال ساعات الليل والصباح، يأتي ذلك في وقت واصلت القوات الأوكرانية التقدم نحو خيرسون، وقصف مدينة إينيردغودار.

وقال السلطات الموالية لروسيا في خيرسون في بيان مقتضب إن "القوات الأوكرانية على مشارف خيرسون، وتسحب آليتها العسكرية إلى المقاطعة".

وأضافت السلطات في بيانها "وجهنا دعوة لسكان المقاطعة لإخلاء المنطقة سريعا إثر تهديد أوكراني بقصفها".

وأفادت السلطات المحلية بمدينة إينيردغودار الموالية لروسيا بأن أوكرانيا قصف المدينة بصواريخ أميركية من طراز هيمارس.

إلى ذلك، أعلن عمدة سيفاستوبول أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرة بالقرب من مطار بيلبيك في سيفاستوبول بالقرم.

وقال دبلوماسيون إن هناك تحركا من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن الدولي لبحث استخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة في أوكرانيا يعتقد أنها إيرانية الصنع، وفي موازاة ذلك أقرت روسيا بصعوبة الوضع الميداني في الجبهة الجنوبية.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية في مجلس الأمن أن هذا الثلاثي الغربي ينوي طرح ملف الطائرات المسيرة الإيرانية خلال جلسة مغلقة للمجلس، اليوم الأربعاء، ربما تكون تحت بند "قضايا أخرى".

من جهتها، أرسلت أوكرانيا رسالة تدعو فيها خبراء الأمم المتحدة لفحص ما تقول إنها طائرات مسيرة "إيرانية الأصل" استخدمتها روسيا لمهاجمة أهداف أوكرانية، في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي أيد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

لكن الحكومة الإيرانية نفت مرارا تزويدها الجيش الروسي بطائرات مسيرة، كما قال الكرملين إنه ليس لديه معلومات بشأن الحديث عن شراء روسيا طائرات مسيرة "انتحارية" من إيران.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن هذه المسائل تخص وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن بلاده تستخدم آليات وأسلحة روسية تحمل تسميات روسية خلال عمليتها الخاصة في أوكرانيا، وفق تعبيره.

وأطلق الجيش الروسي عشرات من الطائرات المسيرة لضرب منشآت الطاقة في أوكرانيا يوم الاثنين، وأعلن الرئيس الأوكراني أن الضربات الجوية الروسية دمرت نحو 30% من محطات الطاقة الأوكرانية منذ العاشر من الشهر الجاري.

كما أعلنت كييف أن القصف الروسي خلال الأيام الأخيرة تسبب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 1100 من البلدات والقرى في أنحاء أوكرانيا.