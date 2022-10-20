أوروبا تحضر لعقوبات: مجلس الأمن يبحث قصف أوكرانيا بمسيرات إيرانية

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

نفت موسكو وطهران في الأمم المتحدة، أن تكون المسيرات التي تستخدمها روسيا في شن هجمات في أوكرانيا إيرانية الصنع، كما تتهمهما بذلك كييف وحلفاؤها الغربيون وفي مقدمهم الاتحاد الأوروبي الذي يحضر لفرض عقوبات على طهران بسبب هذه الطائرات.

وفي أعقاب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على مدى ساعتين بطلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لبحث قضية المسيرات الإيرانية، تناوب على الحديث أمام الصحافيين عند باب المجلس كلّ من نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي والسفير الإيراني أمير سعيد إيرواني.

وبنبرة ملؤها السخرية انتقد الدبلوماسي الروسي "اتهامات لا أساس لها، ونظريات مؤامرة وعدم عرض أيّ دليل على مجلس الأمن".

بدوره، سخف السفير الإيراني الاتّهامات الموجهة لبلاده بتزويد روسيا مسيّرات عسكرية، معتبرا إياها "مزاعم لا أساس لها ولا جوهر".

من جانبه لم يكتف السفير الروسي بنفي الاتهامات الموجهة إلى كل من موسكو وطهران بشأن قضية المسيرات الحربية، بل وجّه تهديداً إلى كلّ من الأمانة العامة للأمم المتّحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش.

بدورها، قالت المتحدث باسم البعثة الأميركية بالأمم المتحدة، إن هناك أدلة على استخدام روسيا مسيرات إيرانية في حربها على أوكرانيا.

وصرح مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، أن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، أكدت أن أي نقل للمسيرات من إيران دون موافقة مسبقة من المجلس سيمثل انتهاكا للقرار رقم 2231 الذي أيد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن دبلوماسيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض عقوبات على 3 مسؤولين عسكريين إيرانيين بارزين وعلى شركة مصنعة للمسيرات، على أن يتم اعتمادها صباح اليوم الخميس، ردا على تزويد إيران لروسيا بالطائرات المسيرة.

ووفق ما نشرته الصحيفة ستجمد أصول رئيس الأركان العامة الإيراني محمد باقري وسيُفرَض عليه حظر السفر، كما تستهدف العقوبات شركة شاهد لصناعة المسيرات الإيرانية، والعميد سعيد أغاجاني مسؤول قيادة المسيرات التابعة للحرس الثوري، إضافة إلى حجة الله قريشي الذي يُعتقد أنه عمل مع روسيا في عمليات تسليم المسيرات الإيرانية، وفق الصحيفة.