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لمواجهة الصين: اليابان وأستراليا توقعان اتفاقا أمنيا تاريخيا

تاريخ النشر: 22/10/2022 - 09:42

لمواجهة الصين: اليابان وأستراليا توقعان اتفاقا أمنيا تاريخيا
رئيس الوزراء الياباني يلتقي نظيره الأسترالي (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

وقعت أستراليا واليابان، اليوم السبت، اتفاقا أمنيا تاريخيا يهدف إلى مواجهة الصعود العسكري للصين ويقضي بتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة وتعزيز التعاون العسكري.

وقع رئيسا الوزراء فوميو كيشيدا وأنتوني ألبانيزي الاتفاق في مدينة بيرث بغرب أستراليا، لتجديد اتفاقية عمرها أبرمت قبل 15 عامًا عندما كان الإرهاب وانتشار الأسلحة أكبر مصدرين للقلق.

وأشاد رئيس الوزراء الاسترالي بـ"الإعلان المشترك حول التعاون الأمني" كما سمي الاتفاق، مؤكدا أن هذا النص "التاريخي يوجه إشارة قوية إلى المنطقة بشأن تحالفنا الإستراتيجي".

وقال مسؤولون أستراليون إنه بموجب الاتفاق، اتفقت الدولتان على تجري القوات العسكرية تدريبات مشتركة في شمال أستراليا. وأوضحوا أن الاتفاق "سيوسع ويعزز التعاون في الدفاع وتبادل المعلومات الاستخباراتية".

ومن دون ذكر الصين أو كوريا الشمالية بالاسم، قال كيشيدا إن الاتفاقية جاءت ردا على "بيئة إستراتيجية تزداد قسوة".

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#أسترايا واليابان
#تحالف أمني بين أستراليا واليابان

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