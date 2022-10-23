شي جينبينغ يفوز بولاية ثالثة للحزب الشيوعي بالصين

عين الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الأحد، حلفاء له بين الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة التي تمسك بزمام السلطة الفعلية في الصين، بعد فوزه بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي.

ومن الأعضاء الجدد في اللجنة الدائمة لي كيانغ رئيس الحزب في شنغهاي، ودينغ شويشيانغ رئيس مكتب شي جينبينغ، ولي شي رئيس حزب مقاطعة غوانغدونغ، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي من قصر الشعب في بكين.

ويمهد ذلك إلى تثبيت شي جينبينغ في على رأس الدولة الصينية لولاية جديدة في آذار/مارس 2023، حيث تم تجديد ولايته كأمين عام للحزب لخمس سنوات، خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة، بختام مؤتمر عام يعقد كل 5 سنوات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وأعلن الرئيس الصيني أن "العالم بحاجة إلى الصين" في كلمة ألقاها أمام الصحافة بعد فوزه، اليوم الأحد، بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني وبالتالي على رأس البلاد.

وقال شي "لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم، والعالم أيضا بحاجة إلى الصين" مضيفا "بعد أكثر من أربعين عاما من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين: تنمية اقتصادية سريعة واستقرار اجتماعي بعيد الأمد".

ودعا شي المندوبين في ختام المراسم التي جرت في قصر الشعب إلى التحلي بـ"جرأة النضال من أجل النصر" معلنا "اعملوا بجد وكونوا عازمين على المضي قدما".

ومن أجل البقاء في السلطة، ألغى شي جينبينغ من الدستور عام 2017 حد الولايتين الذي كان ينص عليه، ما يمكنه من البقاء على رأس البلد مدى الحياة نظريا.

وشارك في المؤتمر نحو 2300 مندوب اختارتهم سلطات الحزب في بكين منذ الأسبوع الماضي، بهدف تغيير فريق قيادة الحزب وبالتالي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ورسم التوجهات المستقبلية للبلاد.