  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

شي جينبينغ يفوز بولاية ثالثة للحزب الشيوعي بالصين

تاريخ النشر: 23/10/2022 - 08:07

شي جينبينغ يفوز بولاية ثالثة للحزب الشيوعي بالصين
إجراء يثبت شي في رئاسة الدولة الصينية (gettyimages)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

عين الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الأحد، حلفاء له بين الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة التي تمسك بزمام السلطة الفعلية في الصين، بعد فوزه بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي.

ومن الأعضاء الجدد في اللجنة الدائمة لي كيانغ رئيس الحزب في شنغهاي، ودينغ شويشيانغ رئيس مكتب شي جينبينغ، ولي شي رئيس حزب مقاطعة غوانغدونغ، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي من قصر الشعب في بكين.

ويمهد ذلك إلى تثبيت شي جينبينغ في على رأس الدولة الصينية لولاية جديدة في آذار/مارس 2023، حيث تم تجديد ولايته كأمين عام للحزب لخمس سنوات، خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة، بختام مؤتمر عام يعقد كل 5 سنوات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وأعلن الرئيس الصيني أن "العالم بحاجة إلى الصين" في كلمة ألقاها أمام الصحافة بعد فوزه، اليوم الأحد، بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني وبالتالي على رأس البلاد.

وقال شي "لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم، والعالم أيضا بحاجة إلى الصين" مضيفا "بعد أكثر من أربعين عاما من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين: تنمية اقتصادية سريعة واستقرار اجتماعي بعيد الأمد".

ودعا شي المندوبين في ختام المراسم التي جرت في قصر الشعب إلى التحلي بـ"جرأة النضال من أجل النصر" معلنا "اعملوا بجد وكونوا عازمين على المضي قدما".

ومن أجل البقاء في السلطة، ألغى شي جينبينغ من الدستور عام 2017 حد الولايتين الذي كان ينص عليه، ما يمكنه من البقاء على رأس البلد مدى الحياة نظريا.

وشارك في المؤتمر نحو 2300 مندوب اختارتهم سلطات الحزب في بكين منذ الأسبوع الماضي، بهدف تغيير فريق قيادة الحزب وبالتالي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ورسم التوجهات المستقبلية للبلاد.

بودكاست عرب 48

#الصين
#الحزب الشيوعي
#شي جينبينغ
#انتخابات
#الرئيس الصيني

حوارات

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

احتجاجات إيران تدخل أسبوعها السادس: مظاهرات ودعوات لإضراب
احتجاجات إيران تدخل أسبوعها السادس: مظاهرات ودعوات لإضراب

2022-10-23

تقرير: توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الأسبوع الوشيك
تقرير: توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الأسبوع الوشيك

2022-10-22

إيران: واشنطن تستغل الاحتجاجات لانتزاع تنازلات في الملف النووي
إيران: واشنطن تستغل الاحتجاجات لانتزاع تنازلات في الملف النووي

2022-10-22

الأكثر قراءة

القدس: إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم ضلوعه في عملية طعن

القدس: إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم ضلوعه في عملية طعن

2022-10-22
إصابة رجل إثر اصطدام سيارته عند حاجز برطعة

إصابة رجل إثر اصطدام سيارته عند حاجز برطعة

2022-10-22
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لإنهاء الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لإنهاء الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

2022-10-22
لمواجهة الصين: اليابان وأستراليا توقعان اتفاقا أمنيا تاريخيا

لمواجهة الصين: اليابان وأستراليا توقعان اتفاقا أمنيا تاريخيا

2022-10-22
حالة الطقس: هواء لطيف وأجواء خريفية

حالة الطقس: هواء لطيف وأجواء خريفية

2022-10-22