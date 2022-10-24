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إيران: اعتقال خلية مرتبطة بإسرائيل خططت لاغتيال عناصر أمنية

تاريخ النشر: 24/10/2022 - 12:47

إيران: اعتقال خلية مرتبطة بإسرائيل خططت لاغتيال عناصر أمنية
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

اعتقلت السلطات الإيرانية 10 أشخاص مرتبطين بالموساد الإسرائيلي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد، حسب ما أوردت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وبحسب الوكالة، فإن المعتقلين أجروا اتصالات مباشرة عبر الفيديو مع ضباط في الموساد وكانوا ينشطون في أذربيجان الغربية وطهران وهرمزغان.

وأضافت أن المعتقلين أحرقوا سيارات ومنازل تعود لأشخاص مرتبطين بالأجهزة الأمنية وأرسلوا الفيديوهات إلى ضباط الموساد مقابل المال.

وحاول المعتقلون اغتيال عناصر أمنية لكنهم أخفقوا؛ حسب ما ورد في وكالة الأنباء الإيرانية.

وفي 3 أيلول/سبتمبر الماضي، أفاد جهاز الأمن الإيراني بأنه جرى تفكيك خلية تجسس في محافظة مازندران شمال البلاد، وذلك على خلفية ارتباطها بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

ووفقا لدائرة الأمن بمحافظة مازندران، فإنه "جرى ضبط 12 عنصرا من جماعة أتباع الطائفة البهائية واعتقالهم في مدن مختلفة من المحافظة".

وأضافت أن "عنصرين من قادة هذا التنظيم التجسسي تدربا في منظمة بيت العدل الصهيونية الموجودة في الأراضي المحتلة، وشكلوا خلية تجسس مع عناصر تنظيمهم في جميع أنحاء محافظة مازندران".

وفي مطلع شهر آب/أغسطس الماضي، ذكرت وزارة الأمن الإيرانية أن "عناصرها اعتقلت شبكة تجسس إسرائيلية، من بينها أعضاء رئيسيون من أتباع الفرقة البهائية في إيران".

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#إيران
#الموساد
#إسرائيل
#أذربيجان الغربية

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