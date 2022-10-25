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بريطانيا: سوناك يتعهد بإصلاح أخطاء تراس ويحذر من "خيارات صعبة مقبلة"

تاريخ النشر: 25/10/2022 - 14:25

بريطانيا: سوناك يتعهد بإصلاح أخطاء تراس ويحذر من "خيارات صعبة مقبلة"
رئيس وزراء بريطانيا الجديد، سوناك (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

عيّن ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، زعيم حزب المحافظين الجديد، ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، كثاني رئيس للوزراء في عهده بعد وقت قصير من قبوله استقالة ليز تراس.

وبعد وصوله إلى قصر باكنغهام عند الساعة 10:07 بتوقيت غرينتش، عقد وزير المال السابق (42 عاما) أول لقاء له مع الملك، وفقا للصور التي وزّعها قصر باكنغهام.

وحذّر سوناك من "قرارات صعبة" ستتخذ لإصلاح "الأخطاء" التي ارتكبت في عهد ليز تراس التي اضطرت للاستقالة بعد عاصفة مالية أثارها برنامجها الاقتصادي.

وذكر سوناك في أول تصريح له أمام بوابة "10 داونينغ ستريت"، أنه "سأضع الاستقرار الاقتصادي والثقة الاقتصاديين في قلب برنامج هذه الحكومة. وهذا يعني أن هناك قرارات صعبة يجب أن تتخذ".

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