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سوناك يتولى رئاسة الوزراء في بريطانيا

تاريخ النشر: 25/10/2022 - 06:50

سوناك يتولى رئاسة الوزراء في بريطانيا
ريشي سوناك خلفا لتراس في رئاسة الوزراء (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

يتولى الزعيم الجديد لحزب المحافظين البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، رسميا رئاسة الوزراء، بعد يوم من فوزه بزعامة الحزب عقب استقالة ليز تراس منها.

ومن المتوقع أن يلتقي سوناك، وهو أول رئيس وزراء لبريطانيا من الملونين، الملك تشارلز الثالث ليعينه رسميا رئيسا للوزراء، ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة تراس التي لم تعمر سوى 44 يوما، وسقطت عقب خسارتها ثقة الحزب الحاكم.

وبعد لقاء الملك، سيدلي سوناك بكلمة أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة البريطانية.

وتعهّد سوناك (42 عاما)، وهو أصغر زعيم للبلاد في العصر الحديث، وثالث رئيس للوزراء في أقل من شهرين، ببذل قصارى جهده لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ووعد في كلمة أمس الاثنين في مقر البرلمان عقب إعلان فوزه، بتمثيل كل أجنحة حزب المحافظين في حكومته، وبجعل وحدة الحزب أولوية له، كما تعهد بالسعي لتحقيق استقرار اقتصادي. وقد جددت أحزابٌ بريطانية الدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

وقال سوناك لنواب حزبه في البرلمان إن الحزب يواجه "أزمة وجودية"، ولا بد أن "يتحدوا أو يموتوا"، مضيفا أن بريطانيا تواجه "تحديا اقتصاديا عميقا". وأضاف "نحتاج الآن إلى الاستقرار والوحدة، وسأجعل تجميع صفوف حزبنا وبلادنا أولويتي القصوى".

ومن المتوقع أن يطلق سوناك تدابير لخفض كبير في الإنفاق الحكومي، في محاولة لإعادة بناء سمعة بريطانيا المالية، في الوقت الذي تنزلق فيه البلاد إلى حالة من الركود بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة والمواد الغذائية.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن من المتوقع أن يبقي ريشي سوناك على جيرمي هانت، في منصب وزير المالية، في ظل سعيه لتهدئة الأسواق والمضي قدما في خطة وزارة المالية لإصدار بيان مالي يوم الاثنين المقبل 31 تشرين الثاني/أكتوبر الحالي.

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#بريطانيا
#رئاسة الوزراء
#حزب المحافظين
#ليز تراس
#ريشي سوناك

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