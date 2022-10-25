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موسكو تخطر واشنطن ببدء مناوراتها النوويّة السنويّة

تاريخ النشر: 25/10/2022 - 23:34

موسكو تخطر واشنطن ببدء مناوراتها النوويّة السنويّة
الرئيس الروسيّ، بوتين يتوسّط الصورة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أخطرت روسيا الولايات المتحدة ببدئها، الأربعاء، مناوراتها النووية السنوية التي قالت إنها ستتضمن إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، بحسب ما قال مسؤولان أميركيان.

ووصف المسؤولان الأميركيان المناورات السنوية بأنها "روتينية" في هذا الوقت من العام، لكنها ستجري بالتزامن مع تزايد الخطاب الروسي بشأن استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية.

ونقلت الشبكة عن مسؤول عسكري رفيع قوله، في وقت سابق من هذا الشهر، إن مناورات "الرعد" النووي الروسية تنطوي عادة على مناورات واسعة النطاق للقوات النووية الإستراتيجية، بما في ذلك إطلاق صواريخ حية.

وتتزامن المناورات الروسية مع مناورات "ستدفاست نون" النووية للناتو التي انطلقت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في بلجيكا، وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري، بمشاركة 14 دولة.

وكان حلف شمال الأطلسي " ناتو"، قد قال في وقت سابق، إن مناورات "ستدفاست نون"، التي يستضيفها كل عام حليف من الناتو، "تساعد في ضمان سلامة وفعالية وأمن الردع النووي للحلف".

وقال أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، هذا الشهر، إن الناتو "سيراقب" التدريبات الروسية و "سيبقى يقظا على الأقل في ضوء التهديدات النووية المستترة والخطاب النووي الخطير الذي رأيناه من الجانب الروسي".

بايدن يحذّر من أن أيّ هجوم نوويّ روسيّ سيكون "خطأ جسيمًا هائلا"

وفي سياق ذي صلة، حذر الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، الثلاثاء، من أن استخدام روسيا لسلاح نووي سيكون "خطأ فادحًا هائلا"، في حين تقول موسكو إن أوكرانيا تعد "قنبلة قذرة"، الأمر الذي نفته كييف ودول غربية.

وحذر الرئيس الأميركي من أن "روسيا سترتكب خطأ جسيما هائلا إذا استخدمت سلاحًا نوويًا تكتيكيًا".

وتتكون القنبلة الإشعاعية أو "القنبلة القذرة" من متفجرات تقليدية محاطة بمواد مشعة تنتشر غبارا عند الانفجار.

ووجهت موسكو هذه الاتهامات لأول مرة، الأحد، خلال محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظرائه الأميركي والفرنسي والبريطاني والتركي، مشيرا إلى "استفزازات محتملة من جانب أوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة".

والإثنين رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك المزاعم الروسية "الكاذبة". وجاء في البيان "العالم لن يكون غبيا إذا جرت محاولة لاستخدام هذا الادعاء ذريعة للتصعيد".

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