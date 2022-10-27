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إيران: قتيل بإطلاق رصاص على متظاهرين في مهاباد

تاريخ النشر: 27/10/2022 - 16:08

إيران: قتيل بإطلاق رصاص على متظاهرين في مهاباد
عناصر من قوات الأمن في طهران (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتل شاب برصاص قوات الأمن الإيرانية، اليوم الخميس، أثناء تظاهرات، خرجت احتجاجًا على وفاة الشابة مهسا أميني في مدينة مهاباد في غرب إيران، وفق ما أعلنت منظمة "هنكاو" الحقوقية غير الحكومية.

وكتبت المنظمة ومقرّها النرويج، عبر "تويتر": "قُتل شاب كرديّ بنيران مباشرة أطلقتها قوات الأمن الإيرانية"، مضيفة أنه أُصيب "في الجبين".

وقالت منظمة "هنكاو" إن القوات الحكومية أطلقت النار على أشخاص في حيّ كمرك في مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية، بعد محاصرة أحد مراكز الشرطة بالمدينة.

وهتف متظاهرون: "لا يجب أن نبكي شبابنا، يجب أن ننتقم لهم".

وحصلت عملية إطلاق النار بعدما كان المعزّون بمتظاهر قتل قبل يوم، إسماعيل مولودي، يغادرون جنازته ويتجهون نحو مكتب المحافظ.

وتوفيت الشابة مهسا أميني (22 عاما) وهي إيرانية من أصل كردي، في 16 أيلول/ سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من شرطة "الأخلاق"، أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وأثارت وفاتها احتجاجات غير مسبوقة في إيران منذ ثلاث سنوات، وهي متواصلة في مختلف أنحاء البلاد، تتقدمها في معظم الأحيان شابات وطالبات، كثيرات منهن يقمن بإحراق حجابهن.

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