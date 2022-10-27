واشنطن: استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية أمر "مرعب"

وصف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء الخميس، استخدام القوات الروسية لطائرات مُسيّرة إيرانية بأنه أمر "مرعب"، مؤكدا أن الولايات المتحدة وحلفاءها عازمون على منع تسليم هذه الأسلحة.

وقال بلينكن خلال زيارة لأوتاوا إن استخدام هذه المُسيّرات "لقتل مدنيين أوكرانيين وتدمير البنى التحتية التي يعولون عليها من أجل الكهرباء والماء والتدفئة" هو أمر "مرعب".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وكندا ستواصلان العمل مع حلفائنا وشركائنا بهدف ردع إيران ومنعها من تسليم هذه الأسلحة".

وكررت كييف وحلفاؤها الغربيون اتهام موسكو باستخدام مسيرات إيرانية في هجماتها في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت أوكرانيا إن موسكو استخدمت نحو 400 مسيرة إيرانية ضد السكان المدنيين، لافتة إلى أنها طلبت تزويدها نحو ألفين من تلك الطائرات.

لكن طهران نفت هذه الاتهامات، وأكد وزير خارجيتها، حسين أمير عبد اللهيان، هذا الأسبوع، أن بلاده لم تزود روسيا أي أسلحة أو مُسيّرات لتستخدمها في حربها ضد أوكرانيا.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب قضية المسيّرات.

والشهر الماضي، قررت كييف أن تقلص في شكل كبير علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.