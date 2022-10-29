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بايدن ينتقد الهجوم على زوج بيلوسي "دنيء"

تاريخ النشر: 29/10/2022 - 08:10

بايدن ينتقد الهجوم على زوج بيلوسي "دنيء"
من خارج منزل بيلوسي (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

ندّد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، بالاعتداء "الدنيء" على زوج زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس، نانسي بيلوسي.

وقال بايدن خلال جولة انتخابية في فيلاديلفيا إنّ "لا مكان" للعنف السياسي في الولايات المتحدة. وكان متسلّل قد هاجم زوج بيلوسي بمطرقة بعد اقتحام منزل الزوجين في كاليفورنيا، الجمعة، على ما أعلنت الشرطة.

وأضاف الرئيس الأميركي "هذا دنيء. لا مكان (له) في أميركا. هناك الكثير من العنف والعنف السياسي والكثير من الكراهية والكثير من النقد اللاذع".

وأشار بايدن إلى أنّ المهاجم صاح "أين نانسي؟"، على غرار ما فعل بعض المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير 2021 وفقًا لعدد من وسائل الإعلام المحلّية.

وخشية أن يؤدي ذلك إلى التأثير في المناخ السياسي، دعا بايدن المسؤولين إلى "معارضة" هذا العنف أيا يكن انتماؤهم.

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#الرئيس الأميركي
#شخص يعتدي على زوج نانسي بيلوسي

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