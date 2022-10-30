تعليق روسيا لتصدير الحبوب: أوكرانيا تطالب التصدي للقرار وبايدن يعتبره "مشيناً"

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأمم المتحدة ومجموعة العشرين إلى الرد بقوة على القرار الروسي بوقف العمل بممر تصدير الحبوب الأوكرانية، متهما موسكو بتعمد التسبب في "أزمة غذاء عالمية" ومجاعة في أفريقيا وآسيا من خلال تعطيل تصدير أكثر من مليوني طن من الحبوب إلى مختلف أنحاء العالم.

ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن، تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا بأنه "أمر مشين" وأنه "لا يوجد سبب لفعل ذلك".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن روسيا تستخدم الغذاء سلاحا بوقف مشاركتها في صفقة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة، وذلك من خلال زيادة تفاقم الأزمات الإنسانية.

وأعلنت موسكو، أمس السبت، تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا، على خلفية استهداف أسطولها في البحر الأسود، وطلبت اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي، الإثنين المقبل لمناقشة الأمر.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة علمت بالتقارير عن تعليق موسكو مشاركتها في اتفاق الحبوب وإنها تتواصل مع السلطات الروسية.

وأضاف المتحدث أنه من الضروري أن يمتنع الجميع عن أي إجراءات قد تهدد اتفاق الحبوب، الذي له تأثير إيجابي واضح على حصول الملايين في العالم على الغذاء.

من ناحية أخرى، أعلن نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة أن موسكو طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن بعد الهجوم على أسطول البحر الأسود بميناء سيفاستوبول.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بلادها تعتزم لفت انتباه المجتمع الدولي إلى تورط بريطانيا في سلسلة من الهجمات "الإرهابية".

وردت وزارة الدفاع البريطانية على الاتهامات الروسية معتبرة أنها مجرد "اختلاق للأكاذيب" على نطاق واسع للتغطية على تعامل موسكو مع الحرب في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن ما سمتها الرواية الروسية المبتكرة تكشف المزيد عن الجدل الجاري داخل الحكومة الروسية أكثر مما هو في الغرب.