واشنطن تبدي قلقها من "تهديدات" إيرانية للسعودية

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأميركية قلقة من "تهديدات" إيرانية للسعودية، مشددا على أن واشنطن "لن تتردد في الرد إذا لزم الأمر"، وذلك في ظل التقارير حول تبادل الرياض معلومات استخباراتية مع واشنطن تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في السعودية.

وأضاف المتحدث جون كيربي أنه "نحن قلقون من التهديدات، ونظل على اتصال مستمر مع السعوديين من خلال القنوات العسكرية والمخابراتية... لن نتردد في التحرك دفاعا عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة".

وفي وقت سابق، اليوم، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تحذر فيها من تعرض مواقع هامة وإستراتيجية في السهودية لهجوم وشيك من قبل إيران، ولفتت إلى أن واشنطن والرياض وعدة عواصم مجاورة رفعت مستوى تأهب قواتها العسكرية.

وأشار تقرير الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين ومصدر في المخابرات السعودية، فإن الهجمات الإيرانية المزعومة ستستهدف مواقع في السعودية ومدينة أربيل في كردستان العراق في محاولة لصرف الانتباه عن الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في إيران منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن "الإيرانيين (...) يقتلون أوكرانيين أبرياء" من خلال تزويد روسيا بالأسلحة، معربا عن "قلقه" من عمليات تسليم صواريخ إيرانية للجيش الروسي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، كيربي، في لقاء صحافي إن "النظام في طهران متواطئ علنا وطوعا في قتل أوكرانيين أبرياء على الأراضي الأوكرانية".

وأكد أنه "قلق" بشأن احتمال تسليم روسيا صواريخ أرض-أرض إيرانية. وأضاف أنه "لم يتأكد ذلك حتى الآن لكنه لا يزال مصدر قلق".

من جانبها، نفت طهران وجود مثل هذا المشروع. كما أنها تؤكد أنها لا تسلم طائرات بدون طيار للجنود الروس خلافا لما تقوله أوكرانيا والعديد من الدول الغربية.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب قضية المسيرات.