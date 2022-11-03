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أعلى مستوى له منذ 1997: ارتفاع معدّل التضخم في تركيا إلى 85,5% في تشرين الأول

تاريخ النشر: 03/11/2022 - 10:59

أعلى مستوى له منذ 1997: ارتفاع معدّل التضخم في تركيا إلى 85,5% في تشرين الأول
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

وصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 85,51 في المئة في تشرين الأول/ أكتوبر في أعلى مستوى له منذ العام 1997، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، بينما يدافع الرئيس، رجب طيب إردوغان، عن سياساته غير التقليدية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة.

وبينما ترفع المصارف المركزية في أنحاء العالم معدلات الفائدة في مسعى للسيطرة على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، عارضت تركيا الاتجاه العالمي، وشدد إردوغان على أن معدلات الفائدة المرتفعة هي "أكبر عدو" له.

والشهر الماضي، خفّض المصرف المركزي التركي، معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، ليسجّل 10,5 في المئة مقارنة بـ12 في المئة.

(Getty Images)

ومع اقتراب موعد الانتخابات المقررة العام المقبل، يصرّ إردوغان على أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى التضخم لا العكس، في تحد للنظريات الاقتصادية التقليدية.

وبلغ معدل ارتفاع سعر السلع الاستهلاكية 83,45 في المئة في أيلول/ سبتمبر.

والأربعاء، أشاد إردوغان بوضع الاقتصاد في خطاب ألقاه أمام نواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان. وقال: "الحمدلله فإن عجلة الاقتصاد تدور".

وأضاف: "نموذجنا الاقتصادي الذي لخّصناه كنمو عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري، يؤتي ثماره".

(Getty Images)

ويشكك العديد من الأتراك في مدى مصداقية البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة.

وبحسب دراسة شهرية تحظى باحترام واسع نشرها خبراء اقتصاد مستقلون من معهد ENAG التركي للأبحاث، بلغ المعدل السنوي لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 185,34 في المئة في تشرين الأول/ أكتوبر.

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