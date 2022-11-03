أمين عام الناتو: إيران قد تزود روسيا بصواريخ باليستية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إن إيران تدرس تزويد روسيا بصواريخ باليستية لحربها في أوكرانيا بالإضافة إلى الطائرات المُسيّرة التي سلمتها طهران لموسكو بالفعل.

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي عقده من إسطنبول، إنه "نرى إيران تقدم طائرات مُسيّرة وتفكر في تسليم صواريخ باليستية لروسيا.. هذا شيء غير مقبول. لا ينبغي لأي دولة أن تقدم الدعم لموسكو في هذه الحرب غير الشرعية".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن السويد وفنلندا ملتزمتان العمل مع تركيا لمعالجة مخاوفها بشأن عضويتهما المحتملة في الحلف، معتبرا أن الوقت قد حان للترحيب بهما.

وصرّح في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، بأنه "حان الوقت للترحيب بفنلندا والسويد كعضوين في الناتو".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد اتهم فنلندا والسويد خصوصا بإيواء نشطاء من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة "تنظيما إرهابيا".

وأضاف الأمين العام للناتو "أدرك مخاوفكم"، مضيفا أن فنلندا والسويد حريصتان على العمل بشكل وثيق مع تركيا لمكافحة "الإرهاب"، معتبرا أن ذلك "يصب أيضا في مصلحتهما".

وأبرمت تركيا والسويد وفنلندا اتفاقا في حزيران/ يونيو الماضي، تضمّن بنودا حول تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات.

وتخلت الدولتان الإسكندنافيتان في وقت سابق من هذا العام عن سياساتهما القديمة القائمة على عدم الانحياز، وطالبتا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في شباط/ فبراير الماضي.

كما قبل إردوغان طلبا من رئيس الوزراء السويدي الجديد، أولف كريسترسون، لزيارة تركيا في وقت تسعى ستوكهولم لتبديد مخاوف أنقرة. ومن المقرر أن يزور كريسترسون تركيا يوم الثلاثاء المقبل.