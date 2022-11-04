ترامب يدرس الترشح لولاية جديدة ويراهن على هزيمة الديمقراطيين

يدرس الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية في العام 2024، حسب ما ألمح اليوم، الجمعة، قبل 4 أيام على انتخابات التجديد النصفي، مراهنا على هزيمة كبيرة للديمقراطيين الذين ألقوا بكل قوتهم في المعركة لإنقاذ المقاعد المهدّدة، بما في ذلك في معاقلهم مثل نيويورك.

وذكر ترامب أمام حشد من المناصرين المجتمعين في ولاية أيوا "من المرجح جدا جدا جدا أن أترشح. استعدّوا"، مضيفا "سنستعيد الكونغرس، سنستعيد مجلس الشيوخ"، مؤكدا أنه "في العام 2024، سنستعيد بيتنا الأبيض الرائع".

ويواصل الملياردير، الذي لم يعترف أبدا بهزيمته في انتخابات العام 2020 والذي يلمّح منذ أشهر إلى فكرة الترشّح لولاية جديدة، إحكام قبضته على الحزب الجمهوري.

وقد دعم عدد كبير من المرشّحين لـ"الانتخابات النصفية"، كما ضاعف التجمّعات لهذا الهدف. ومن هذا المنطلق، قد يُنسب إليه الفضل في حال فوزهم وتمكّنهم من حرمان الرئيس الديمقراطي جو بايدن من غالبيته في الكونغرس.

وتتوقع استطلاعات الرأي فوزا كبيرا للجمهوريين في مجلس النواب الذي سيتمّ تجديده بالكامل، كما يتّجهون للحصول على غالبية ضيّقة في مجلس الشيوخ حيث يجري التنافس على ثلث المقاعد.

وإذا تأكّدت هذه التوقعات، يبدو أنّ دونالد ترامب مصمّم على الاستفادة من الزخم لإضفاء الطابع الرسمي على ترشيحه في أسرع وقت ممكن، وبالتالي قطع الطريق أمام المنافسين المحتملين، مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.