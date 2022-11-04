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سيول تعلن إطلاق مقاتلات "شبح" بعد رصد 180 طائرة حربيّة كوريّة شماليّة

تاريخ النشر: 04/11/2022 - 10:57

سيول تعلن إطلاق مقاتلات "شبح" بعد رصد 180 طائرة حربيّة كوريّة شماليّة
وزيرا الدفاع الأميركي لويد أوستن، والكوري الجنوبي لي جونغ سوب (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، نشر مقاتلات "شبح" بعد رصد تحرّك 180 طائرة حربية كورية شمالية، في وقت تجري سيول وواشنطن مناورات جوية مشتركة أثارت حفيظة بيونغ يانغ.

وقالت رئاسة الأركان في سيول: "جيشنا رصد نحو 180 طائرة حربية كورية شمالية" تمّت تعبئتها في المجال الجوي لبيونغ يانغ.

وأضافت أن سيول "نشرت بشكل سريع 80 مقاتلة عدد منها من طراز F-35A"، بينما "تحافظ" الطائرات المشاركة في المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة أيضا "على جهوزيتها".

ونفّذت كوريا الشمالية سلسلة عمليات إطلاق صواريخ قياسية هذا الأسبوع، شملت اختبارا فاشلا لصاروخ بالستي أمس الخميس.

ومددت سيول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة على الإطلاق حتى السبت، ردا على عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

وبعد وقت قصير من إعلان كوريا الجنوبية قرار تمديد المناورات المشتركة الخميس، أطلقت بيونغ يانع ثلاثة صواريخ بالستية أخرى قصيرة المدى، واصفة الخطوة بأنها "خطيرة جدا و(تمثّل) الخيار الخاطئ".

وبعد ساعات، أطلق الشطر الشمالي 80 قذيفة مدفعية سقطت في "المنطقة العازلة" البحرية، بحسب ما ذكر جيش سيول.

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