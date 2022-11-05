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فنزويلا: 7 قتلى جراء انهيارات أرضية وفيضانات

تاريخ النشر: 05/11/2022 - 08:45

فنزويلا: 7 قتلى جراء انهيارات أرضية وفيضانات
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلنت السلطات الإقليمية، الجمعة، أن انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة من الأمطار الغزيرة قتلت ما لا يقل عن 7 أشخاص في ولاية أنزواتيغوي الساحلية بشرق فنزويلا.

وقال حاكم الولاية لويس ماركانو إنه تم العثور على ست جثث في مدينة بويرتو لا كروز، وعلى جثة أخرى لطفل في مدينة غوانتا القريبة.

ولقي ما يقرب من 80 شخصا مصرعهم في البلاد في الأسابيع الأخيرة بسبب الأمطار الغزيرة، بما في ذلك 54 في انهيار أرضي في 8 تشرين الأول/أكتوبر، وفقًا لتقارير رسمية.

وتم نشر ألف من عمال الإنقاذ والمتطوعين في أنزواتيغوي.

تواجه فنزويلا هطول أمطار استثنائية منذ أيلول/سبتمبر. وتسبّبت الأمطار الغزيرة في فيضان الجداول وفي انهيارات أرضية في لاس تيخيرياس الواقعة على سفح جبل وتضم 50 ألف نسمة.

في العام 1999، لقي نحو عشرة آلاف شخص مصرعهم في انهيار أرضي في ولاية فارغاس في شمال البلاد.

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#فنزويلا
#انهيارات أرضية وفيضانات
#أمطار غزيرة

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