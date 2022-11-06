تايوان تعلن رصد 44 مقاتِلة و5 سفن حربيّة صينيّة في محيطها 

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، الأحد، رصد 44 طائرة حربية و4 سفن حربية وطائرتين بدون طيار، عسكريتين، تابعة للصين في محيط الجزيرة.

وقالت الوزارة في بيان، إن 15 طائرة حربية لجيش التحرير الشعبي، وطائرتين بدون طيار عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان.

وأضاف أن 4 طائرات أخرى حلقت فوق الجزء الشرقي من منطقة تحديد الدفاع الجوي بين تايوان والصين.

وذكر البيان أنه تم رصد المركبات البحرية والجوية الصينية بأدوات تتبع إلكترونية وطائرات دورية وسفن وأنظمة صواريخ أرضية.

وزادت الصين من أنشطتها العسكرية حول تايوان، التي تعتبرها "مقاطعة انفصالية"، منذ أن قادت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي وفدا إلى الدولة الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 24 مليون نسمة في آب/ أغسطس الماضي.

واعتبرت الصين زيارة بيلوسي بمثابة "استفزاز" لها و"تبعث بإشارات خاطئة للانفصاليين" في تايوان.

ولا تعترف بكين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءا من الأراضي الصينية وترفض أية محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ، قد ندد، الشهر الماضي، بتدخل قوى خارجية في تايوان، بينما أشاد بانتقال هونغ كونغ من "الفوضى إلى الحكم"، وذلك خلال خطاب بمناسبة افتتاح المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في بكين.

وتعهد شي في خطابه بخوض "كفاح كبير ضد النزعة الانفصالية والتدخل" في جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، يقول إن بلاده "لن تلتزم أبدا بالتخلي عن استخدام القوة" في تايوان، مشيرا في الوقت عينه إلى أن "الوضع في هونغ كونغ حقق تحولا كبيرا من الفوضى إلى الحكم".

وقال شي لممثلي الحزب الشيوعي إن "حل مسألة تايوان شأن صيني ويجب حلها من قبل الشعب الصيني وحده. سنلتزم بالسعي إلى احتمال إعادة التوحيد بشكل سلمي بأكبر قدر من المصداقية والجهد، لكننا لن نلتزم التخلي عن استخدام القوة ونحتفظ بحق اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة".

وتعتبر الصين تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وديموقراطي جزءا من أراضيها التي يتعيّن عليها إعادتها يوما ما وإن كان بالقوة العسكرية.

وقال شي "تمضي عجلات إعادة التوحيد والإحياء الوطني التاريخية إلى الأمام"، مضيفا أن "إعادة التوحيد مع الوطن الأم يجب أن تتحقق وستتحقق". وندد شي أيضا بـ"النزعة الانفصالية والتدخل" في قضية الجزيرة.

وأشاد الرئيس الصيني بحكم حزبه الشيوعي، الذي يتوقع أن يمنحه ولاية ثالثة على رأس السلطة.

وقال شي أمام مندوبي الحزب الذين اجتمعوا في قاعة الشعب الكبرى في بكين "المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني هام جدا وينعقد في لحظة حساسة، عندما يبدأ الحزب بأكمله والشعب من جميع المجموعات الاتنية برحلة جديدة لبناء بلد اشتراكي حديث بشكل شامل".

وأكد الرئيس الصيني رفض بكين "عقلية الحرب الباردة" في الدبلوماسية الدولية، من دون أن يأتي على ذكر العلاقات مع واشنطن.

وأضاف "الصين.. تعارض بحزم جميع أشكال الهيمنة والسياسات القائمة على القوة وتعارض عقلية الحرب الباردة والتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية كما تعارض ازدواجية المعايير"، مشددا على أن بكين "لن تسعى إطلاقا إلى الهيمنة ولن تنخرط في أنشطة توسعية".