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إعادة انتخاب طليب وعمر.. وفوز فلسطينيين في برلمانين أميركيين محليين

تاريخ النشر: 09/11/2022 - 16:33

إعادة انتخاب طليب وعمر.. وفوز فلسطينيين في برلمانين أميركيين محليين
رشيدة طليب (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

فازت الأميركيتان من أصول عربية؛ إلهان عمر ورشيدة طليب، للمرة الثالثة على التوالي في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب التي أجريت في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وفازت عمر، الأميركية من أصل صومالي، بمقعد عن الحزب الديمقراطي في ولاية مينيسوتا، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأوضحت الصحيفة أن عمر حصدت 75.2% من أصوات الناخبين مقابل 24.8% لمرشحة الحزب الجمهوري سيسيلي ديفيس.

إلهان عمر

وفي تعليقها على نتائج الانتخابات، قالت عمر في تغريدة: "في مينيسوتا، لا نرحب باللاجئين فقط، بل نعيدهم إلى الكونغرس"، في إشارة إلى فوزها مرة أخرى بمقعد برلماني.

رؤى رمان

أما طليب الأميركية من أصل فلسطيني، فحققت فوزها الثالث أيضا في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي.

وفازت طليب بنسبة 73.7% من أصوات الناخبين بولاية ميتشغان، متقدمة على منافسها الجمهوري ستيفن إيليوت الذي حصد 23.4% من الأصوات، وفق وكالة "أسوشييتد برس".

عبد الناصر رشيد

وتمكنت الفلسطينية رؤى رمان من الفوز بعضوية برلمان ولاية جورجيا مرشحة عن الحزب الديمقراطي.

وفي ولاية إلينوي فاز الفلسطيني عبد الناصر رشيد، بعضوية برلمان ولاية إلينوي مرشحا عن الحزب الديمقراطي.

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#رشيدة طليب
#إلهان عمر
#الانتخابات النصفية الأميركية

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