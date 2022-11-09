تقدم للجمهوريين بمجلس النواب ومنافسة محتدمة بمجلس الشيوخ

تظهر النتائج الأولية تباعا مع استمرار فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ الأميركي، تقدم للجمهوريين بمجلس النواب، إذ تشهد الانتخابات منافسة محتدمة أشعلتها قضايا الوضع الاقتصادي والإجهاض، والتي قد تؤدي لتقليص سلطة الرئيس جو بايدن في واشنطن.

وأظهرت نتائج أولية أن الجمهوريين هم الأوفر حظا لانتزاع السيطرة على مجلس النواب من الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، وإن كانت احتمالات تحقيقهم فوزا كاسحا ضئيلة فيما يبدو.

وأشارت النتائج المبكرة إلى أن الديمقراطيين سيتجنبون هزيمة كبيرة كان يخشاها البعض في الحزب، بالنظر إلى تراجع شعبية الرئيس جو بايدن وإحباط الناخبين بسبب التضخم.

لكن حتى الأغلبية البسيطة للجمهوريين في مجلس النواب ستكون قادرة على عرقلة أولويات بايدن ريثما يشرعون في تحقيقات بشأن إدارته وعائلته، والتي قد تكون لها تأثيرات سياسية مدمرة، وفق مراقبين.

ويسيطر الحزب الديمقراطي حاليا على مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد، رغم أنه يتقاسم مقاعده مع الحزب الجمهوري، لكنه يستفيد من قدرة كامالا هاريس نائبه الرئيس على ترجيح الكفة في حالة التعادل في أي تصويت.

ويتنافس الحزبان الجمهوري والديمقراطي على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، وعلى 35 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ الـ100. كما يتنافس الحزبان على 36 منصبا من مناصب حكام الولايات الـ50.

وفاز العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ومع إغلاق صناديق الاقتراع في ست ولايات، فإن النتائج الأولية لن تغير ميزان القوى في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليا.

وأظهرت التقارير الأولية نجاح الجمهوريين في انتزاع عدد من المقاعد التي كانت في يد الديمقراطيين بمجلس النواب، بيد أن النتائج المبكرة وتقديرات الشبكات الإعلامية الأميركية، لم تضمن تغيرا في ميزان القوى بمجلس الشيوخ، إذ لم تتضح بعد نتائج الاقتراع في الولايات الحاسمة.

وتحدد هذه الانتخابات ما إذا كان الديمقراطيون سيفقدون السيطرة على الكونغرس، كما ترسم ملامح العامين الباقيين لولاية الرئيس جو بايدن.

ويتنافس الحزبان الجمهوري والديمقراطي على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، يتأرجح أكثر من 30 منها بين الحزبين.

وأشارت النتائج الأولية إلى نجاح الجمهوريين في الفوز بعدد من المقاعد التي كانت للديمقراطيين في مجلس النواب المنتهية ولايته.

وحسب تقارير مؤسسة "إديسون للأبحاث"، فقد انتزع المرشحون الجمهوريون ما لا يقل عن 4 مقاعد من الديمقراطيين.

وضمن المؤشرات الأولية التي نشرتها المؤسسة، فاز الجمهوريون بـ132 مقعدا من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، بينما فاز الديمقراطيون بـ75 مقعدا.

وخلال الانتخابات التي جرت الثلاثاء، تعطلت 20 بالمئة من ماكينات التصويت في أنحاء من ولاية أريزونا، وقد سارعت الطواقم الانتخابية لطمأنة الناخبين في مقاطعة بالولاية باتت منطلقا لمزاعم حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وقال مسؤولون في مقاطعة ماريكوبا -التي تقع مدينة فينيكس ضمن نطاقها- إن قلة من مراكز الاقتراع البالغ عددها 223 مركزا واجهت صعوبات.

وقال رئيس مجلس المراقبين في المقاطعة بيل غيتس، إن الماكينات المعطلة لن تؤثر على نزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أن البطاقات التي تعذر مسحها إلكترونيا ستوضع في "صندوق آمن" لحين نقلها إلى مركز المقاطعة لمسحها.