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تركيا وإسرائيل تبحثان سبل التعاون في السياحة والثقافة

تاريخ النشر: 09/11/2022 - 15:01

تركيا وإسرائيل تبحثان سبل التعاون في السياحة والثقافة
وزيرا السياحة الإسرائيلي والتركي (تويتر)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

التقى وزير الثقافة والسياحية التركي، محمد نوري أرصوي، بوزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رزبوزوف، في إسطنبول اليوم، الأربعاء.

وبحث الطرفان سبل التعاون بين البلدين.

وقال الوزير التركي، إنه بحث مع نظيره الإسرائيلي خطوات التعاون الثنائي التي ستتخذ في مجالات السياحة والثقافة والفن.

ومما يذكر أن العلاقات الإسرائيلية – التركية تحسنت في الأشهر الأخيرة، بعدما ظلت فاترة لفترة طويلة وسط خلاف حول القضية الفلسطينية، مع ظهور الطاقة كمجال رئيسي للتعاون.

وأعلنت إسرائيل في شهر آب/أغسطس الماضي، التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، وإعادة السفراء والقناصل إلى تل أبيب وأنقرة، وإعادة العلاقات بينهما إلى سابق عهدها.

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#تركيا
#إسرائيل

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