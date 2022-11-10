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الأسبوع المقبل: اجتماع بين الرئيسين الأميركي والصيني في إندونيسيا

تاريخ النشر: 10/11/2022 - 18:39

الأسبوع المقبل: اجتماع بين الرئيسين الأميركي والصيني في إندونيسيا
من اجتماع سابق عقد عبر تقنية الفيديو بين بايدن وشي (Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم، الخميس، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جينبيغ، سيجتمعان في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، وسط توتر حاد بين القوتين العظميين.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، في بيان، إن الرئيسين اللذين سيعقدان أول لقاء لهما وجهًا لوجه منذ انتخاب بايدن رئيسًا، سيبحثان طريقة إدارة الخصومة بين الصين والولايات المتحدة "بشكل مسؤول".

وأضافت أنهما سيبحثان فرص "العمل معًا حيث تطابق مصالحنا".

وأشارت إلى أن بايدن وشي اللذين تحدثا مرات عدة عبر الهاتف وعقدا مؤتمرات عبر الفيديو، سيناقشان أيضا مجموعة من المواضيع "الدولية والإقليمية"، من دون الإشارة صراحة إلى ملف تايوان الذي تتركز حوله أبرز التوترات الثنائية.

وقال الرئيس الأميركي، أمس، الأربعاء، في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن إن "ما أريد أن نفعله عندما نتحدث (مع الرئيس الصيني)، هو تحديد نوع الخطوط الحمر" التي يجب أن نحترمها.

وكرر أن "العقيدة بشأن تايوان لم تتغير على الإطلاق"، متجنبا تكرار تصريحات سابقة أثارت غضب بكين قال فيها إن الجيش الأميركي سيدافع عن تايوان إذا تعرضت الجزيرة لهجوم.

وفاز شي جينبينغ بولاية ثالثة في مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الشهر الماضي، ما عزز مكانته كأقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ. ويثير ذلك مخاوف في تايوان وكذلك في واشنطن من أن تضاعف بكين جهودها من أجل إعادة ضمّ الجزيرة.

وكثيرا ما ينوّه جو بايدن بعلاقته الطويلة الأمد مع الزعيم الصيني والتي بدأت عندما كان لا يزال نائب الرئيس الأسبق، باراك أوباما.

وتعود آخر محادثة بينهما إلى نهاية تموز/ يوليو، وكانت فرق البيت الأبيض تعمل منذ أسابيع لتنظيم اجتماع وجها لوجه في بالي.

ولم يهدأ مذاك التوتر بين واشنطن وبكين، بل على العكس.

ويتركز التوتر حول ملف تايوان، ولكن أيضا حول الموقف من روسيا وغزوها لأوكرانيا، فضلا عن التنافس التكنولوجي والتجاري بينهما في وقت يحاول الأميركيون إحياء صناعاتهم المتقدمة للحد من اعتمادهم على الصين.

بودكاست عرب 48

#الرئيس الأميركي
#جو بايدن
#شي جينبيغ
#الرئيس الصيني
#قمة مجموعة العشرين
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#بالي

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