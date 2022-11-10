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مقتل 200 ألف جندي بحرب روسيا وأوكرانيا

تاريخ النشر: 10/11/2022 - 06:49

مقتل 200 ألف جندي بحرب روسيا وأوكرانيا
روسيا تمضي قدما في انسحابها من خيرسون (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أعلنت هيئة الأركان الأميركية المشتركة مقتل نحو 100 ألف جندي روسي ومثلهم بالجانب الأوكراني في الحرب الدائرة بين الطرفين، في وقت قالت أوكرانيا إنها تتعامل بحذر مع إعلان روسيا انسحابها من مدينة خيرسون جنوبي البلاد.

وقدر رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارك ميلي، خلال كلمة في "النادي الاقتصادي" بنيويورك أن يكون "أكثر من مئة ألف جندي روسي قد قتلوا أو جرحوا"، مضيفا "ربما الشيء نفسه على الجانب الأوكراني".

وأضاف أن 40 ألف مدني أوكراني قتلوا أيضاً على الأرجح في الصراع منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير الماضي.

وتقدم تصريحات ميلي أعلى تقدير أميركي لعدد الضحايا حتى الآن في الصراع المستمر منذ حوالي تسعة أشهر، وتأتي في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا وروسيا هدوءا محتملا في القتال خلال الشتاء يقول الخبراء إنه قد يتيح فرصة للجلوس على طاولة المفاوضات.

ولدى سؤاله عن آفاق الدبلوماسية في أوكرانيا، أشار ميلي إلى أن الرفض المبكر للتفاوض في الحرب العالمية الأولى فاقم المعاناة الإنسانية وأدى إلى سقوط ملايين الضحايا.

وأضاف ميلي "لذلك عندما تكون هناك فرصة للتفاوض وعندما يكون تحقيق السلام ممكنا... يجب اغتنام الفرصة".

وأوضح ميلي أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن روسيا تمضي قدما في انسحابها من خيرسون، لكنه حذر من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت.

وقال ميلي إن الصراع حتى الآن حول ما بين 15 و30 مليون أوكراني إلى لاجئين، وأودى على الأرجح بحياة 40 ألف مدني أوكراني.

إلى ذلك، أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بسحب القوات الروسية من الضفة اليمنى من نهر دنيبرو في خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وأعلن قائد القوات الروسية المشتركة في أوكرانيا سيرغي سوروفيكين، في تقرير قدّمه لوزير الدفاع أن قوات بلاده ستتخذ مواقع دفاعية على محور خيرسون بطول الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في أقرب وقت ممكن.

في الأثناء، قال قائد القوات الروسية في أوكرانيا إن أكثر من 115 ألفا من سكان خيرسون غادروا المنطقة طوعا.

وكانت السلطات الموالية لروسيا في المنطقة قد قالت في وقت سابق إنها أجلت نحو 80 ألفا من سكان المقاطعة لأسباب قالت إنها أمنية.

وتمثل هذه الخطوة انعطافا كبيرا في العمليات العسكرية الروسية؛ إذ إنها أول خطوة من نوعها منذ سيطرة القوات الروسية على مقاطعة خيرسون في آذار/مارس الماضي.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تتعاطى "بحذر شديد" مع إعلان روسيا سحب قواتها من خيرسون، كما نقلت وكالة رويترز عن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، قوله إن من المبكر الحديث عن انسحاب روسي من خيرسون، مشيرا إلى وجود قوات روسية في خيرسون حتى اللحظة.

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