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بريطانيا تستدعي دبلوماسيا إيرانيا ردا على تهديدات طهران بقتل صحافيين

تاريخ النشر: 11/11/2022 - 19:26

بريطانيا تستدعي دبلوماسيا إيرانيا ردا على تهديدات طهران بقتل صحافيين
احتجاج أمام السفارة الإيرانية في لندن (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

استدعت الحكومة البريطانية اليوم، الجمعة، دبلوماسيا إيرانيا كبيرا للاحتجاج على ما وصفته بتهديدات بالقتل وجهت إلى صحافيين مقيمين في المملكة المتحدة، بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للنظام.

وكتب وزير الخارجية، جيمس كليفرلي، على "تويتر": "استدعيت القائم بالأعمال الإيراني اليوم بعدما تعرّض صحافيون يعملون في المملكة المتحدة لتهديدات بالقتل من قبل إيران".

وأضاف "نحن لا نتسامح مع التهديد والترهيب من دول أجنبية تجاه الأفراد الذين يعيشون في المملكة المتحدة".

وتلقت صحافيتان إيرانيتان تعملان في قناة "إيران انترناشونال" التلفزيونية الناطقة بالفارسية ومقرها لندن، تهديدات بالقتل من طهران حسب ما أفادت المجموعة المالكة للقناة الإثنين.

وكتبت "فولانت ميديا Volant Media" في بيان أن "الصحافيتين الإيرانيتين البريطانيتين العاملتين في المملكة المتحدة تلقتا تهديدات بالقتل من الحرس الثوري".

وبحسب المجموعة تلقت الصحافيتان "تحذيرات وتهديدات ذات مصداقية".

كانت القناة تغطي الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران بعد وفاة مهسا أميني منتصف أيلول/سبتمبر بعد توقيفها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء.

وأوضحت المجموعة أن التهديدات دفعت شرطة لندن إلى "إبلاغ الصحافيتين رسميا بأن هذه التهديدات تشكل خطرا داهما وموثوقا وكبيرا على حياتهما وافراد أسرتيهما". وقد رفضت شرطة لندن التعليق.

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#بريطانيا
#إيران

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