أميركا: تحطم طائرتين إحداهما مقاتلة إثر اصطدام بينهما

عرب ٤٨ / أ ب

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، السبت، اصطدام طائرتين وتحطمهما خلال عرض جوي في دالاس بولاية تكساس.

واستدعيت طواقم الطوارئ إلى مكان الحادث الذي وقع خلال عرض تذكاري للقوات الجوية فوق دالاس بمطار دالاس التنفيذي.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية، أن طائرة طراز "بوينغ بي 17 فلاينغ فورترس" وأخرى طراز "بيل بي – 63 كينغكوبرا" اصطدمتا وتحطمتا في حوالي الساعة 1:20 مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وقال مسؤولون إنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين.

وأظهرت عدة مقاطع مصورة جرى تداولها على "تويتر" طائرتين اصطدمتا ببعضهما في الهواء قبل أن تهبط كلاهما بسرعة، ما تسبب باندلاع حريق هائل وتصاعد أعمدة من الدخان الأسود في السماء.

وبدأت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النفل في إجراء التحقيقات في أعقاب الحادث.