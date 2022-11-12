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وزير الخارجية الأوكراني: الحرب مستمرة بعد تحرير خيرسون

تاريخ النشر: 12/11/2022 - 08:02

وزير الخارجية الأوكراني: الحرب مستمرة بعد تحرير خيرسون
أوكرانيون في أوديسا ينتظرون عودتهم إلى مدينة خيرسون (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

أعلن وزير الخارجيّة الأوكراني، دميترو كوليبا، السبت، أنّ "الحرب مستمرّة"، وذلك بعد نجاح بلاده الجمعة في استعادة مدينة خيرسون (جنوب) من الجيش الروسي.

وخلال لقاء مع رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي على هامش قمّة رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا، أكد كوليبا أن أوكرانيا تواصل الكفاح من أجل تحرير أراضيها.

وعزف النشيد الوطني الأوكراني في خيرسون بعد انسحاب القوات الروسية الجمعة من المدينة. وكانت خيرسون أول مدينة سقطت في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.

وقال كوليبا "نحن ننتصر في معارك لكن الحرب مستمرّة". وأضاف "أدرك أنّ الجميع يريدون أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، ونحن بالتأكيد من يريد ذلك أكثر من أيّ طرف آخر".

وتابع "طالما أن الحرب مستمرة ونرى روسيا تحشد مزيدا من المجندين وتجلب مزيدا من الأسلحة إلى أوكرانيا، سنواصل بالتأكيد الاعتماد على دعمكم المستمر".

وكانت أستراليا وعدت أوكرانيا في تشرين الأول/ أكتوبر بتزويدها بثلاثين آلية مدرعة إضافية من طراز "بوشماستر" وكلفت سبعين من أفراد الدفاع الأسترالي لتدريب الجنود الأوكرانيين في بريطانيا.

وقال ألبانيزي إن استمرار "استهداف قوات فلاديمير بوتين للمدنيين الأوكرانيين أمر أمر مدان".

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#الحرب الروسية الأوكرانية
#تحرير خيرسون

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