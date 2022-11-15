انقطاع واسع للكهرباء في أوكرانيا ومولدوفا إثر هجمات صاروخيّة روسيّة

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من سبعة ملايين منزل أوكراني، بعد ضربات روسية جديدة استهدفت شبكة الكهرباء في البلاد.

وقال نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كيريلو تيموشينكو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "أكثر من سبعة ملايين منزل انقطعت عنهم الكهرباء حاليا"، بعد تضرر 15 منشأة للطاقة في أنحاء أوكرانيا.

وأضاف: "يبذل مهندسو الكهرباء لدينا حاليا كل ما في وسعهم لإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن".

من جانبها، أبلغت مولدوفا، عن انقطاع "كبير" في التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، بعد تعرض البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لهجمات صاروخية روسية.

وقال وزير البنية التحتية في مولدوفا، أندريه سبينو، في بيان، إن القصف الروسي على نظام الطاقة الأوكراني خلال الساعة الماضية "تسبب في فصل أحد خطوط الكهرباء الرئيسية التي تضمن نقل الكهرباء لبلدنا"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وأضاف أن الخط الرئيسي للكهرباء الذي يوصل الطاقة لبلده "لم يتضرر" لكن تم فصله كإجراء أمان.

وشهدت عدد من المدن الأوكرانية، الثلاثاء، انقطاعا واسعا في الكهرباء على خلفية الهجمات الصاروخية الروسية.

وصعدت موسكو من هجماتها الصاروخية ضد أوكرانيا، اليوم، إذ أعلنت كييف تعرض العاصمة لضربات جوية، إضافة إلى مدن ومناطق أخرى خارجها بينها لفيف وخاركيف، وسماع دوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

وجاءت الضربات في أعقاب إعلان الرئيس الأوكراني، صباح اليوم، استبعاده إجراء مفاوضات مع روسيا في ظل الظروف الحالية.

وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو أمام القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية أنه "من الواضح أنه لا يمكن للمرء أن يثق بوعود روسيا. لن يكون هناك (مينسك 3) الذي ستنتهكه روسيا فور توقيعه"، حسبما ذكرت وكالة "أوكرين فورم" الأوكرانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زيلينسكي، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتيد برس"، انقطاع الكهرباء في العديد من المدن بعد الضربات الروسية، وتعهد بأن يستمر الأوكرانيون في "النجاة".

وكشف زيلينسكي عن تنفيذ روسيا نحو 85 هجمة صاروخية في عموم أوكرانيا، أغلبها ضد بنى تحتية خاصة بالطاقة.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية، كشفت في وقت سابق، أن روسيا أطلقت اليوم "نحو 100 صاروخ في مختلف أنحاء البلاد".

وفي السياق، وصف مسؤولون أوكرانيون الأوضاع في بلادهم على خلفية الهجمات الروسية الحديثة بأنها "حرجة"، حسب الوكالة الأميركية.