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ترامب يترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2024

تاريخ النشر: 16/11/2022 - 07:19

ترامب يترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2024
ترامب يعلن من فلوريدا ترشيح نفسه للرئاسة، الليلة الماضية (أ.ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: بلال ضاهر

قدّم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024. ويتوقع أن تمهد أوراق ترامب، التي تم تقديمها أمام هيئة الانتخابات الفدرالية الأميركية، لمعركة قاسية داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح للرئاسة.

وتعهد ترامب بمنع إعادة انتخاب الرئيس الحالي، جو بايدن، عام 2024. وقال لمؤيديه في مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا أثناء إعلان ترشحه للرئاسة، إنه "سأضمن عدم حصول بايدن على أربعة أعوام أخرى"، مضيفا أن "بلادنا لا يمكنها تحمل ذلك".

ورد بايدن في تغريدة من بالي، اليوم الأربعاء، على إعلان ترامب بالقول إن "دونالد ترامب خذل أميركا".

وأرفق بايدن تغريدته بفيديو يقول إن ترامب، خلال رئاسته، تربع على "اقتصاد مزور لصالح الاثرياء" و"هاجم النظام الصحي" و"دلل المتطرفين" و"هاجم حقوق المرأة" و"حرّض العصابات العنيفة" من أجل محاولة قلب فوز بايدن عام 2020 الى خسارة.

وفي وقت لاحق، أثناء المشاركة في احتفال لغرس أشجار المنغروف مع قادة آخرين من مجموعة العشرين، سأل الصحافيون بايدن والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن رد فعلهما حيال إعلان ترامب. ونظر الرئيسان الى بعضهما البعض للحظات قبل أن يجب بايدن "في الحقيقة لا"، بينما بقي ماكرون صامتا.

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#انتخابات الرئاسة الأميركية
#دونالد ترامب
#جو بايدن

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