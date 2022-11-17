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المؤبد لروسيَين وأوكراني مدانين بإسقاط الطائرة الماليزية عام 2014

تاريخ النشر: 17/11/2022 - 18:43

المؤبد لروسيَين وأوكراني مدانين بإسقاط الطائرة الماليزية عام 2014
أقارب الضحايا بعد النطق بالحكم (Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

قضت محكمة هولندية، اليوم الخميس، بسجن 3 أشخاص مدى الحياة، لإدانتهم بإسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية عام 2014 فوق أوكرانيا، وذلك في قرار صدر عن خمسة قضاة هولنديين.

ووجدت المحكمة الروسيين سيرغي دوبينسكي وإيغور غيركين، والأوكراني ليونيد خارشينكو، مدانين بالضلوع في الحادث الذي أدى إلى مقتل 298 مدنيا، فيما تم تبرئة الروسي أوليغ بولاتوف من جميع التهم الموجهة إليه.

كما قضت المحكمة بتغريم المدانين الثلاثة بأكثر من 16 مليون يورو (16.5 مليون دولار) تعويضا لأقارب الضحايا.

وأُسقطت الرحلة رقم "إم.إتش17" فوق شرق أوكرانيا في 17 تموز/ يوليو 2014، مما أسفر عن مقتل 298 من الركاب وأفراد الطاقم.

وقال رئيس المحكمة، هندريك ستينهاوس، وهو يقرأ ملخصا للحكم، أه "أقصى عقوبة فقط هي العقوبة الملائمة لمحاسبة المشتبه بهم على ما فعلوه والذي تسبب في كثير من المعاناة للعديد من الضحايا وأقاربهم".

من المحاكمة (Getty Images)

والأشخاص الثلاثة المدانون هم عميلان سابقان للمخابرات الروسية، هما سيرغي دوبينسكي وإيغور غيركين، والزعيم الانفصالي الأوكراني ليونيد خارتشينكو.

وتمت تبرئة متهم رابع هو الروسي أوليغ بولاتوف من جميع التهم الموجهة إليه.

وذكر ستينهاوس أن المتهمين لا يتمتعون بأي حصانة من الملاحقة القضائية نظرا لأنهم ليسوا أفرادا في القوات المسلحة الروسية.

وأضاف ستينهاوس "ما من تفسير معقول" إلا أن الطائرة أُسقطت بواسطة نظام صاروخي من طراز "بي.يو.كيه".

وقال ممثلو الضحايا إن الحكم يعد علامة فارقة في القضية على الرغم من أن المشتبه بهم ما زالوا هاربين. ويُعتقد أنهم جميعا موجودون في روسيا التي لن تقوم بتسليمهم.

وتنفي موسكو أي ضلوع أو مسؤولية لها في إسقاط الطائرة.

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#الطائرة الماليزية
#أوكرانيا
#سيرغي دوبينسكي
#إيغور غيركين
#زعيم انفصالي

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