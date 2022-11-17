  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بيلوسي تتخلى عن قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب

تاريخ النشر: 17/11/2022 - 22:55

بيلوسي تتخلى عن قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب
بيلوسي، مساء الخميس (Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، مساء الخميس، نيتها التخلي عن قيادة الديموقراطيين في المجلس المقبل المنبثق من الانتخابات الأخيرة، في الوقت الذي يستعد فيه الديمقراطيون لتمرير الشعلة إلى النائب حكيم جيفريز.

وقالت بيلوسي، الليبرالية البالغة من العمر 82 عاما، إنها ستبقى في الكونغرس لتمثل سان فرانسيسكو كما فعلت على مدار 35 عاما. وأصدرت هذا الإعلان بعد يوم من حصول الجمهوريين على أغلبية ضئيلة في المجلس، عقب انتخابات التجديد النصفي، الأسبوع الماضي.

وسيكون جيفريز، الذي يمثل ولاية نيويورك، أول مشرع أسود يقود الكتلة النيابية لهيئة حزبية لأحد الحزبين الرئيسيين في الكونغرس. ودعم زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس في الدورة السابقة، ستيني هوير، جيفريز، لتولي المنصب، وقال إنه لن يسعى للحصول على وظيفة قيادية في الكونغرس القادم.

وفي بيان، وصف الرئيس جو بايدن بيلوسي بأنها "رئيسة مجلس النواب الأكثر أهمية في تاريخنا"، وقال إنها "حمت ديموقراطيتنا من التمرد العنيف والدامي في السادس من كانون الثاني/ يناير".

وأدلت بيلوسي بهذا الإعلان من موقعها في المجلس وسط تصفيق وهتافات زملائها الديمقراطيين.

النواب يصفقون لبيلوسي، مساء الخميس (Getty Images)

وتحدثت عن عملها مع ثلاثة رؤساء أميركيين، الجمهوري جورج دبليو بوش، والديمقراطيان باراك أوباما وبايدن، لكنها لم تأت على ذكر الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، الذي صوت مجلس النواب لصالح مساءلته مرتين تحت قيادتها.

وألمحت بيلوسي إلى هجوم السادس كانون الثاني/ يناير 2021 على مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب.

وقالت بيلوسي "الديمقراطية الأميركية عظيمة، لكنها هشة. لقد شهد الكثير منا هنا هشاشتنا بشكل مباشر ومأساوي في هذه القاعة. ولذا يجب الدفاع عن الديمقراطية إلى الأبد من القوى التي تتمنى أن تضر بها".

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من إعلان الرئيس السابق، دونالد ترامب، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، على الرغم من سقوط العديد من المرشحين الجمهوريين الذين كان يدعمهم.

وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم وانهيار شعبية بايدن، كان الجمهوريون يأملون في رؤية "موجة حمراء" تجتاح أميركا ليسيطروا على المجلسين من أجل إجهاض خطط بايدن التشريعية.

وبدلا من ذلك اندفع الديمقراطيون إلى صناديق الاقتراع تحفزهم قضايا رئيسية بالنسبة اليهم مثل قرار المحكمة العليا إلغاء القوانين التي تجيز الإجهاض والخشية من المرشحين المتطرفين المدعومين من ترامب والرافضين لنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وتمكن حزب بايدن من انتزاع مقعد رئيسي من الجمهوريين في مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا، بالإضافة الى الاحتفاظ بمقعدين آخرين في ولايتي أريزونا ونيفادا، ما منحه غالبية منيعة من 50 مقعدا إضافة إلى صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس الحاسم.

وقد تشهد جولة الإعادة على مقعد مجلس الشيوخ في جورجيا المقرر إجراؤها الشهر المقبل تعزيز الديمقراطيين لغالبيتهم؛ ويشرف مجلس الشيوخ المكون من مئة مقعد على إقرار تعيين القضاة الفدراليين والوزراء، وسيكون وجوده إلى جانب بايدن أمر في منهى الأهمية.

بودكاست عرب 48

#نانسي بيلوسي
#رئيسة مجلس النواب الأميركي
#بيلوسي
#الانتخابات الاميركية
#هجوم الكابيتول

حوارات

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هجوم صاروخي يستهدف أكبر قاعدة للتحالف شرقي سورية
هجوم صاروخي يستهدف أكبر قاعدة للتحالف شرقي سورية

2022-11-17

مصرع مسؤول أمن و4 أشخاص في تحطم مروحية في المكسيك
مصرع مسؤول أمن و4 أشخاص في تحطم مروحية في المكسيك

2022-11-17

المؤبد لروسيَين وأوكراني مدانين بإسقاط الطائرة الماليزية عام 2014
المؤبد لروسيَين وأوكراني مدانين بإسقاط الطائرة الماليزية عام 2014

2022-11-17

الأكثر قراءة

قتيلان في بولندا بـ

قتيلان في بولندا بـ"صواريخ روسيّة": وارسو ترفع التأهّب العسكريّ واجتماع طارئ للناتو

2022-11-16
قبالة سواحل عُمان: استهداف ناقلة نفط إسرائيلية بطائرة مسيرة

قبالة سواحل عُمان: استهداف ناقلة نفط إسرائيلية بطائرة مسيرة

2022-11-16
تقرير: الليكود يدير مباحثات مع غانتس ولبيد بضغط أميركي

تقرير: الليكود يدير مباحثات مع غانتس ولبيد بضغط أميركي

2022-11-16
حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

2022-11-16
تحليلات إسرائيلية: العمليات في الضفة باتت واقعا قد يطول

تحليلات إسرائيلية: العمليات في الضفة باتت واقعا قد يطول

2022-11-16