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احتدام المعارك وضربات روسية جديدة على أوكرانيا

تاريخ النشر: 17/11/2022 - 10:45

احتدام المعارك وضربات روسية جديدة على أوكرانيا
الدمار الذي خلفه القصف الروسي (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

استهدفت ضربات روسية جديدة مدنا في مختلف أنحاء أوكرانيا، اليوم الخميس، وفق ما أعلن مسؤولون، في آخر سلسلة هجمات تحدث شللا في البنى التحتية الأوكرانية للطاقة.

وقال مسؤولون محليون في كييف إن "صاروخَي كروز أسقطا فوق كييف. يجري توضيح المعلومات بشأن أي ضحايا أو أضرار"، بعدما أفادت السلطات في مدينتي دنيبرو وأوديسا المطلة على البحر الأسود تعرضهما لضربات الروسية.

وأعلنت القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت مدينة أوديسا جنوبي البلاد.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات عدة في منطقة دنيبرو جراء قصف صاروخي روسي.

وتأتي هذه التطورات، بعد الهجمات الصاروخية التي شنتها روسيا، أمس الأربعاء، على منشآت أوكرانية حيوية، وقال مسؤولون أوكرانيون إنها الأكبر منذ بدء الحرب في 24 شباط/فبراير الماضي.

وشن الروس صباح اليوم الخميس، هجمات متزامنة في دونيتسك بعد أن عززوا صفوفهم بقوات منسحبة من منطقة خيرسون، بحسب أوليكسي أريستوفيتش، وهو مستشار للرئيس الأوكراني.

وأضاف أريستوفيتش أن المعارك تدور في باخموت وبافليفكا وماريانكا ووفولدار.

وتابع أنه تم توجيه جزء من القوات الروسية المنسحبة من خيرسون لشن هجمات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس، في حين أن جزءا آخر يتم توجيهه إلى زاباروجيا، وربما إلى خاركيف.

وأكملت القوات الروسية يوم الجمعة الماضي انسحابها من مدينة خيرسون، في ظل التقدم الذي حققته القوات الأوكرانية في هجومها المضاد لاستعادة مقاطعة خيرسون ككل بعد أن استعادت قبل ذلك معظم مقاطعة خاركيف ومدنا وبلدات في دونيتسك.

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#الحرب العالمية الثالثة
#أوكرانيا
#غارات روسية
#ضربات روسية

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