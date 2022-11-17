موسكو وكييف تعلنان تمديد العمل باتفاقيّة تصدير الحبوب

أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، اليوم الخميس، تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 4 أشهر إضافية، فيما أكدت روسيا تمديد الاتفاق "من دون أي تغيير"، بعد إعلان مماثل صدر اليوم كذلك عن تركيا والأمم المتحدة.

وقال كوبراكوف في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة "ذا كييف إندبندنت" إنه تم الاتفاق على تمديد عمل اتفاقية الحبوب، "لمدة 120 يوما إضافيا".

وأضاف كوبراكوف أن التوصل للاتفاق "تم في مدينة إسطنبول التركية"، وفق المصدر ذاته.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "الجانب الروسي يسمح بالتمديد التقني لـ’مبادرة البحر الأسود’ من دون أي تغيير في شروطها ونطاقها".

وكانت موسكو قد انسحبت لفترة قصيرة من الاتفاق في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، مُدينةً استخدام كييف الممر الإنساني "لأغراض عسكرية".

ويأتي تمديد الاتفاقية، بعد تأكيد متحدث الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، وجود تطورات إيجابية بخصوص تمديد اتفاقية الحبوب.

وأوضح بيسكوف في تصريح للصحافيين بالعاصمة موسكو، أن المحادثات مستمرة بشأن تمديد اتفاقية شحن الحبوب التي تنتهي يوم 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تتوقع أن تنتهي المفاوضات أيضا بإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية.

وأمس الأربعاء، شدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على أن بلاده ستسعى إلى تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود لمدة عام.

وفي 22 تموز/ يوليو الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، خلال اجتماع استضافته إسطنبول لمدة 120 يوما تجدد عند الحاجة وبعد سريان المدة المذكورة.