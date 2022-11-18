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ماكرون وبن سلمان يبحثان أزمة لبنان والحرب في أوكرانيا

تاريخ النشر: 18/11/2022 - 17:53

ماكرون وبن سلمان يبحثان أزمة لبنان والحرب في أوكرانيا
ماكرون وبن سلمان (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في بانكوك على هامش قمة بلدان آسيا وجزر المحيط الهادئ؛ حسب ما أفاد الإليزيه.

وبحث الجانبان الوضع في لبنان والحرب في أوكرانيا، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وخلال اتصال هاتفي السبت، توافق ماكرون وبن سلمان على "تعزيز تعاونهما لتلبية الحاجات الإنسانية للبنان".

وشدد ماكرون أيضا على "ضرورة انتخاب رئيس في أقرب وقت، بهدف حسن تنفيذ برنامج الإصلاحات البنيوية التي لا غنى عنها لنهوض" لبنان.

وانتهت ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في 31 تشرين الاول/اكتوبر من دون ان يتمكن البرلمان حتى الآن من انتخاب خلف له، علما أن البلاد لا تزال تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

وفي بانكوك، دعا الرئيس الفرنسي أيضا إلى "تفاهم" لممارسة ضغط على روسيا والتوصل إلى إجراء مفاوضات سلام لوضع حد للنزاع في أوكرانيا.

من جهته، رفض الرئيس الأميركي جو بايدن لقاء ولي العهد السعودي خلال قمة مجموعة العشرين التي التأمت الثلاثاء والأربعاء بعد قرار لتحالف "أوبك بلاس" النفطي يصب في صالح روسيا.

وخلال لقائهما في 29 تموز/يوليو في باريس، أمل ماكرون وبن سلمان في "تكثيف التعاون" بهدف "التخفيف من آثار (حرب أوكرانيا) في أوروبا والشرق الاوسط والعالم"، على وقع ارتفاع اسعار الطاقة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2021 في مدينة جدة السعودية، كان ماكرون من أوائل القادة الغربيين الذين التقوا بن سلمان بعد الأزمة الدبلوماسية مع العديد من الدول التي تسبب بها اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في 2018 في إسطنبول والتي أثرت سلبا في صورة ولي العهد السعودي.

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#إيمانويل ماكرون
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