مناورة عسكرية بين واشنطن وسيول إثر إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعيد نشر القاذفة الأميركية من طراز "بي-1بي" في شبه الجزيرة الكورية، السبت، في إطار تدريبات جوية مشتركة بين سيول وواشنطن، غداة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات، بحسب الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان "أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم تدريبا جويا مشتركا مع القاذفة الإستراتيجية بي-1بي التابعة لسلاح الجو الأميركي والتي أعيد نشرها في شبه الجزيرة الكورية".

كما شاركت في التدريب بعض الطائرات الأكثر تطورًا في سلاح الجوي الأميركي والكوري الجنوبي، وبينها المقاتلة الخفية إف-35، وفقًا للمصدر نفسه.

ولطالما أثارت المناورات الأميركيّة-الكوريّة الجنوبيّة ردّ فعل حادًا من جانب كوريا الشماليّة التي ترى فيها تدريبات على غزو لأراضيها أو محاولة لإطاحة نظامها.

ولم تعد القاذفة بي-1بي الأسرع من الصوت تحمل أسلحة نوويّة، إلا أنّ سلاح الجوّ الأميركي يعتبرها "العمود الفقري لسلاح القاذفات البعيدة المدى" القادرة على ضرب أيّ مكان في العالم.

كثفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مناوراتها العسكرية المشتركة في الأشهر الأخيرة منذ أن أعلن كيم جونغ أون في أيلول/ سبتمبر أن وضع بلاده كقوة نووية أمر "لا رجوع فيه".