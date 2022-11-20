أوكرانيا وروسيا تتبادلان اتهامات بشأن قصف محطة زابوريجيا

تبادلت روسيا وأوكرانيا اتهامات حول قصف تعرضت له منطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية اليوم، الأحد.

واتهمت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية "إنيرغوأتوم" روسيا بقصف منطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووي.

وقالت الوكالة إنه "صباح اليوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، نتيجة للقصف الروسي، سجّلت 12 ضربة على الأقلّ في موقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية"، متهمة القوات الروسية "مرة أخرى (...) بتعريض العالم بأسره للخطر".

وقبل ذلك، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الأحد، وقوع "انفجارات قوية" في منطقة محطة الطاقة النووية الأوكرانية زابوريجيا.

وقال غروسي في بيان "إن الخبر مُقلق جدًا. حصلت انفجارات في موقع هذه المحطة للطاقة النووية الكبيرة، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

واتهم الجيش الروسي، أمس، كييف بقصف منطقة محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو بجنوب أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي في بيان إن كييف "لا توقف استفزازاتها الهادفة إلى إثارة خطر وقوع كارثة بشرية الصنع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية". ولفت إلى أن مستويات الإشعاع في المحطة "لا تزال طبيعية" رغم القصف السبت والأحد.