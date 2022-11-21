ألمانيا ستزوّد بولندا بأنظمة دفاع جويّ

أعلنت ألمانيا، الإثنين، أنها توصّلت لاتفاق من شأنه مساعدة بولندا في حماية أجوائها بعد سقوط صاروخ في أراض بولندية على مقربة من الحدود مع أوكرانيا الأسبوع الماضي، أوقع قتيلين.

وجاء في بيان لوزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت أن برلين "ستزود بولندا أنظمة باتريوت مضادة للطائرات وستعزز حماية المجال الجوي البولندي بطائرات يوروفايتر" المقاتلة.

وقُتل شخصان الأسبوع الماضي في انفجار صاروخ سقط على قرية بولندية بالقرب من الحدود الأوكرانية. وقالت وارسو وحلف شمال الأطلسي إن الانفجار نجم على الأرجح عن صاروخ دفاعي أوكراني، لكنها حملت موسكو المسؤولية بسبب حربها في أوكرانيا.

ورجّحت وارسو وحلف شمال الأطلسي أن يكون الانفجار ناجما عن صاروخ للدفاع الجوي أطلقته أوكرانيا، خلال اعتراض وابل من الصواريخ الروسية، لكنّهما حمّلا موسكو في نهاية المطاف المسؤولية، كونها التي بدأت الحرب.

وقبل التوصل للاتفاق كان وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، قد رحّب بالعرض الألماني.

وقال على "تويتر"، الإثنين، إنه سيقترح "أن يتمركز النظام بالقرب من الحدود مع أوكرانيا".

وتنتشر وحدات باتريوت الألمانية في سلوفاكيا. وقالت لامبرخت إن برلين تنوي إبقاءها هناك "حتى نهاية عام 2023 وربما بعد ذلك".

وشدّدت لامبرخت على وجوب "ألا يصبح حلف شمال الأطلسي طرفا في هذا النزاع".