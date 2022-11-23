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زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تركيا

تاريخ النشر: 23/11/2022 - 06:33

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تركيا
خروج السكان من منازلهم بعد وقوع الهزة الأرضية (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا فجر اليوم الأربعاء، وشعر به سكان مدينة إسطنبول والولايات المجاورة، بحسب ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وحدد المعهد مركز الزلزال على بعد 170 كلم شرق إسطنبول، كبرى مدن البلاد، وعلى عمق ضحل.

وأضاف أن الزلزال وقع في الساعة 04:08 فجرا على عمق 10 كلم. في قضاء "غول ياقا" بولاية دوزجة.

ويستخدم المعهد "عمقا ثابتا" يبلغ 10 كيلومترات عندما تكون بيانات الزلزال الأولية "أضعف من أن يمكن حسابها"، بحسب الموقع الإلكتروني للمعهد.

ونشر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تغريدة على تويتر أكد فيها عدم ورود أنباء في الحال عن خسائر في الأرواح.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.

وفي كانون الثاني/يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة منطقة إلازيغ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، ضرب زلزال قوي بقوة 7 درجات بحر إيجه، مما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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#تركيا
#إسطنبول
#زلزال
#هزة أرضية

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