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إضرام نيران وإغلاق طرقات: أعمال شغب في بلجيكا بعد الهزيمة من المغرب

تاريخ النشر: 27/11/2022 - 18:55

إضرام نيران وإغلاق طرقات: أعمال شغب في بلجيكا بعد الهزيمة من المغرب
إغلاق طرقات وإضرام نيران في بروكسل (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

اندلعت أعمال شغب في بروكسل، اليوم الأحد، حيث هاجم عشرات الأشخاص أملاكا عامة وعناصر أمن، إثر فوز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بحسب ما أفادت الشرطة.

وأوردت الشرطة في بيان أنه حتى ما قبل نهاية المباراة، "سعى عشرات الأشخاص بعضهم يرتدي أغطية رأس، إلى مواجهة الشرطة" في وسط المدينة، "الأمر الذي أخلّ بالأمن العام".

وبفوزه على بلجيكا، وضع المنتخب المغربي لكرة القدم، قدما في الدور ثمن النهائي، ثالثة النسخة الأخيرة والمصنفة ثانية عالميا، ليردّ بذلك الديْن لبلجيكا بعد 28 عاما.

(Getty Images)

وأضافت أنه جرى استخدام مفرقعات وإلقاء مقذوفات، فيما تسلّح البعض بعصيّ وأضرم آخرون حريقا في الطريق العامّ، وخرّبوا إشارة مرور.

(Getty Images)

وأوضحت الشرطة أن "صحافيا أصيب في وجهه بمفرقعات"، وتدخّل عناصرها باستعمال خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

(Getty Images)

وتعامل نحو مئة من عناصر الأمن مع الحوادث، وقد أصيب بعضهم بمقذوفات أثناء التدخل.

(Getty Images)

وطالبت الشرطة السكان والمشجعين بتجنب مناطق معينة من وسط المدينة، وأغلقت محطات مترو وشوارع للحدّ من الازدحام.

(Getty Images)

وقال رئيس بلدية بروكسل، فيليب كلوز عبر "تويتر": "أدين بأشد العبارات الأحداث التي وقعت بعد ظهر اليوم. لقد تدخلت الشرطة بحزم. لذلك أنصح بعدم قدوم المشجعين إلى وسط المدينة".

(Getty Images)

وأضاف أن "الشرطة تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على النظام العام"، مشيرا إلى أنه "أمر الشرطة بتنفيذ اعتقالات إدارية بحق مثيري الشغب".

(Getty Images)
(Getty Images)
(Getty Images)
(Getty Images)

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