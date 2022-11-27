  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

عدد السجناء في فرنسا يبلغ رقما قياسيا

تاريخ النشر: 27/11/2022 - 22:08

عدد السجناء في فرنسا يبلغ رقما قياسيا
عناصر أمن فرنسي خلال اعتقال شخص (توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

وصل عدد المعتقلين في فرنسا إلى رقم قياسي جديد بلغ 72809 أشخاص، وفقًا لإحصاءات رسمية نُشرت الأحد، وذلك بعد ما يقارب ثلاث سنوات على إدانة القضاء الأوروبي لسجونها.

وهذا يعني تلاشي الأمل المتمثل في الحد نهائيا من الاكتظاظ في السجون كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا، في كانون الثاني/ يناير 2020.

ووفقًا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل الفرنسية، كان في السجون الفرنسية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 72809 معتقلين لقدرة استيعاب لـ60698 شخصا، أي كثافة تبلغ 120% في مراكز الاعتقال.

والرقم القياسي السابق (72,575 معتقلا) كان يعود لآذار/ مارس 2020، عشية العزل المقرر لمكافحة وباء كوفيد-19، والذي أدى إلى انخفاض حاد في عدد السجناء، إذ دخل عدد أقل من الأشخاص إلى السجون واتخذت تدابير لعمليات إفراج مبكر. ومذاك ارتفعت الأرقام بانتظام.

ويتعارض هذا الاتجاه مع ما يسجل في الدول الأوروبية المجاورة لفرنسا، حيث انخفضت نسبة الاعتقال في العقد الأخير، بنسبة 12,9% في ألمانيا و17,4% في هولندا.

وخلال عام، زاد عدد السجناء في فرنسا بـ2,997، بزيادة قدرها 4,3%. وكان عددهم 69812 معتقلا في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وبسبب هذا الاكتظاظ، أُرغم 2225 سجينا على النوم على فرش على الأرض.

ومؤخرا أسفت المراقبة العامة لأماكن الحرمان من الحرية، دومينيك سيمونو، لأن "يكون السجن ملك الأحكام" في فرنسا، مستنكرة "الشغف الفرنسي بايداع الأفراد في السجون".

وحاول المرصد الدولي للسجون ونقابة المحامين في بوردو وجمعية للدفاع عن حقوق المعتقلين، اتخاذ إجراءات قانونية لوضع حد لهذا "المساس الخطير والجماعي بالحقوق الأساسية للسجناء". لكن مجلس الدولة رفض طلب هذه الهيئات في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ولمواجهة هذه المشكلة، وعدت الحكومة الفرنسية ببناء 15 ألف مكان إضافي جديد في السجون، بحلول عام 2027، وأكدت أن اللجوء المتنامي للتدابير التي تشكل بديلا من الاعتقال "ستظهر مفاعيله في الأشهر المقبلة".

بودكاست عرب 48

#فرنسا
#السجناء في فرنسا
#أوروبا
#الحريات

حوارات

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

احتدام المعارك في دونباس وزيلينسكي يحذر من هجمات روسية جديدة
احتدام المعارك في دونباس وزيلينسكي يحذر من هجمات روسية جديدة

2022-11-28

إردوغان: عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع على المستوى الوزراي
إردوغان: عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع على المستوى الوزراي

2022-11-27

مسؤول أوكراني: مؤشرات على أن روسيا قد تغادر محطة زابوريجيا
مسؤول أوكراني: مؤشرات على أن روسيا قد تغادر محطة زابوريجيا

2022-11-27

الأكثر قراءة

مونديال قطر: كوستاريكا تهزم اليابان وتعقد حسابات المجموعة

مونديال قطر: كوستاريكا تهزم اليابان وتعقد حسابات المجموعة

2022-11-27
مباريات اليوم في مونديال قطر

مباريات اليوم في مونديال قطر

2022-11-27
محاولة قتل طبيب من كفر قاسم على يد شاب يهودي

محاولة قتل طبيب من كفر قاسم على يد شاب يهودي

2022-11-27
تفجيرا القدس: الشاباك يتوقع خطأ يرتكبه المنفذون

تفجيرا القدس: الشاباك يتوقع خطأ يرتكبه المنفذون

2022-11-27
الليكود يسعى لتسريع اتفاقات ائتلافية مع الحريديين وخلافات مع سموتريتش

الليكود يسعى لتسريع اتفاقات ائتلافية مع الحريديين وخلافات مع سموتريتش

2022-11-27