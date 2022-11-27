مسؤول أوكراني: مؤشرات على أن روسيا قد تغادر محطة زابوريجيا

قال رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن هناك مؤشرات على أن القوات الروسية ربما تستعد لمغادرة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها منذ آذار/ مارس الماضي، بعد فترة وجيزة من بدء حربها في أوكرانيا.

وستشكل مثل هذه الخطوة تحولا كبيرا في ساحة المعركة في منطقة زابوريجيا الخاضعة حاليا لسيطرة روسية جزئية في جنوب شرق البلاد، والتي لم يشهد خط الجبهة فيها تغيرا يذكر منذ شهور. ولطالما أثار القصف المتكرر في محيطها المخاوف من وقوع كارثة نووية.

وقال رئيس شركة "إنرجو أتوم" الأوكرانية، بيترو كوتين، في تصريحات نقلها التلفزيون الوطني، إنه "في الأسابيع الأخيرة نتلقى فعليا معلومات بأن مؤشرات ظهرت على أنهم ربما يستعدون لمغادرة (المحطة)".

وأضاف أنه "مبدئيا، هناك عدد كبير جدا من التقارير في وسائل الإعلام الروسية تفيد بأن الأمر يستحق إخلاء (المحطة) وربما نقل السيطرة للوكالة الدولية (للطاقة الذرية)" التابعة للأمم المتحدة.

وتابع أنه "هناك انطباع بأنهم يحزمون حقائبهم ويسرقون كل ما يستطيعون".

وتتبادل روسيا وأوكرانيا، التي شهدت أسوأ حادثة نووية في العالم في تشرنوبيل عام 1986، الاتهامات منذ أشهر بقصف مجمع محطة زابوريجيا، التي لم تعد تولد طاقة.

وردا على سؤال عما إذا كان من السابق لأوانه الحديث عن مغادرة القوات الروسية للمحطة، قال كوتين: "هذا مبكر جدا. لا نتوقع حدوثه الآن، لكنهم يستعدون (للمغادرة)".

والتقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بوفد روسي في إسطنبول في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، لبحث إقامة منطقة حماية حول المحطة، وهي الأكبر في أوروبا، لمنع وقوع كارثة نووية.

وكانت زابوريجيا توفر نحو 20% من الكهرباء لأوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بعد يوم من الاجتماع، قوله إنه يتعين اتخاذ القرار بشأن منطقة الحماية "سريعا جدا".