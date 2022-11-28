تأجيل المحادثات النووية بين موسكو وواشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية والسفارة الأميركية في موسكو، اليوم الإثنين، تأجيل محادثات نزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة التي كان من المقرر أن تنعقد خلال الأسبوع الجاري.

وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون من البلدين في العاصمة المصرية، القاهرة، خلال الفترة بين 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وحتى السادس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وهدفت هذه المباحثات مناقشة استئناف عمليات تفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية، التي عُلقت في آذار/ مارس 2020، بسبب انتشار جائحة كورونا.

وقالت الخارجية الروسية إنه "لن تقام الجلسة المخطط لها للجنة الاستشارية الثنائية بموجب معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا في الموعد المحدد. وأُجلت الفعالية إلى موعد لاحق".

ولم تقدم موسكو مزيدا من المعلومات حول أسباب تأجيل عقد المحادثات مع واشنطن، فيما ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، نقلا عن السفارة الأميركية، أن القرار كان قرار روسيا وحدها.

وقلل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، من التوقعات بحدوث انفراجة، على الرغم من أن المحادثات كانت علامة على أن الجانبين يرغبان على الأقل في استمرار الحوار، في وقت بلغت فيه العلاقات أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.