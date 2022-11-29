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أعلى جهاز أمن صيني يدعو إلى "قمع" يستهدف التظاهرات

تاريخ النشر: 29/11/2022 - 17:13

أعلى جهاز أمن صيني يدعو إلى "قمع" يستهدف التظاهرات
(Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

دعت أعلى هيئة أمنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إلى "قمع" يستهدف "قوات معادية" في أعقاب تظاهرات شهدتها مدن رئيسية احتجاجا على تدابير الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا، وللمطالبة بمزيد من الحريات السياسية.

وقالت لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، والتي تشرف على تطبيق القوانين المحلية في الصين إنه "من الضروري اتخاذ إجراءات قمعية ضد أنشطة التسلل والتخريب التي تقوم بها قوات معادية، طبقا للقانون".

وشددت اللجنة، في بيان صدر عنها عقب اجتماع لها وأوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، على أهمية "اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفعال الإجرامية غير القانونية التي تعطل النظام الاجتماعي، طبقا للقانون، وتحمي بشكل جدي الاستقرار الاجتماعي العام".

وبدأت الاحتجاجات في مناطق مختلفة في الصين، يوم الأحد الماضي، للمطالبة بإنهاء تدابير الإغلاق وبفتح مجالات أوسع للحريات السياسية، في موجة تظاهرات واسعة لم تشهد مثلها البلاد منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في العام 1989.

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#الصين
#كورونا
#الحريات السياسية
#الحزب الشيوعي الحاكم

أعلى جهاز أمن صيني يدعو إلى "قمع" يستهدف التظاهرات

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