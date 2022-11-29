الناتو: بوتين يوظف الشتاء سلاحا بحرب أوكرانيا

اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير، بوتين بالسعي "لاستخدام الشتاء سلاحا في الحرب" التي يشنّها على أوكرانيا، في تصريحات تسبق اجتماعا لوزراء خارجية دول الحلف.

وقال ستولتنبرغ من بوخارست "علينا الاستعداد لعبور مزيد من اللاجئين إلى باقي أنحاء أوروبا" نتيجة "هجوم (روسيا) المتعمّد على الخدمات الأساسية والتدفئة والكهرباء والمياه والغاز" في أوكرانيا.

ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي اليوم وغدا الأربعاء، في العاصمة الرومانية لمناقشة مواضيع شتى أبرزها دعم الحلف لأوكرانيا في التصدي للحرب الروسية التي بدأت في شباط/فبراير الماضي.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد أن طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من مواطنيه الاستعداد لأسبوع آخر من البرد والظلام، بسبب الهجمات الروسية على البنية التحتية.

وحذر الرئيس الأوكراني مواطنيه من هجمات روسية جديدة هذا الأسبوع قد تكون شديدة مثل هجمات الأسبوع الماضي، التي كانت الأسوأ حتى الآن، والتي تركت الملايين بدون تدفئة أو ماء أو كهرباء.

ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ، أعضاء الحلف إلى التعهد بتقديم المزيد من المساعدات الشتوية لكييف.

ويركز اجتماع وزراء خارجية الحلف في بوخارست على تكثيف المساعدات العسكرية لأوكرانيا مثل أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة، حتى مع اعتراف دبلوماسيين بوجود مشكلات تتعلق بالإمداد والطاقة الإنتاجية، لكنهم سيناقشون أيضا تقديم مساعدات غير فتاكة.

يأتي ذلك، فيما قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيعلن اليوم عن "مساعدة مالية كبيرة لكييف وهذه ليست النهاية".

ولم يحدّد المسؤول قيمة هذه المساعدة، مكتفيا بالقول إن إدارة بايدن خصصت 1.1 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا ومولدوفا.

وقال مسؤولون أميركيون إن المساعدة الجديدة تهدف للتخفيف من وطأة الأضرار التي سبّبها القصف الروسي لشبكة الطاقة الأوكرانية.