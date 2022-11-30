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الناتو يتعهد بحماية أوكرانيا من صواريخ روسيا

تاريخ النشر: 30/11/2022 - 10:34

الناتو يتعهد بحماية أوكرانيا من صواريخ روسيا
عدم الاعتراف بضم روسيا مناطق أوكرانية (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

تعهدت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ختام الاجتماع لأعضاء الحلف، اليوم الأربعاء، بمساعدة أوكرانيا في إصلاح البنية التحتية للطاقة، وحماية شعبها من الهجمات الصاروخية الروسية، كما أكد الحلف تعزيز قواته شرقي أوروبا بمجموعات قتالية.

وأكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول الحلف الذي عقد في العاصمة الرومانية بوخاريست على مدار يومين، التزام هذ الدول باستقلال أوكرانيا، وعدم الاعتراف بضم روسيا مناطق أوكرانية.

وجاء في البيان أن الحلف سيزيد الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا لأطول فترة ممكنة، ويعزز الشراكة معها، مشددا على أنه سيواصل التنسيق مع الأطراف المعنية، خاصة الاتحاد الأوروبي، لتعزيز هذا الدعم.

قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن أعضاء الحلف يبحثون تسليم أوكرانيا منظومة الدفاع باتريوت المضادة للصواريخ. وأضاف أنه لضمان كفاءة هذه الأنظمة المتطورة يجب توفير قطع الغيار اللازمة والذخيرة.

وأضاف ستولتنبرغ أن دول الحلف ستقدم دعما إضافيا لأوكرانيا من أجل إصلاح منشآت الطاقة والبنى التحتية التي استهدفتها روسيا.

في المقابل، رد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) باتريك رايدر بأن الولايات المتحدة لا تخطط في الوقت الراهن لإرسال بطارياتِ باتريوت إلى أوكرانيا، مضيفا أن الدفاع الجوي في أوكرانيا يشكل أولوية للبنتاغون والمجتمع الدولي.

في غضون ذلك، قال الناتو إنه عزز وجوده في جزئه الشرقي بـ8 مجموعات قتالية في بلغاريا والمجر وبولندا ولاتفيا وإستونيا ورومانيا وليتوانيا وسلوفينيا.

وأضاف أن أفراد هذه المجموعات من جنسيات مختلفة وهم مستعدون للقتال، ووجودهم يوضح أن الهجوم على حليف واحد هو هجوم على الجميع.

إلى ذلك، طالب الاتحاد الأوروبي بتفعيل آلية الحماية المدنية، حيث يتم من خلالها تسليم نحو 500 مولد لأوكرانيا، بالإضافة إلى 2000 خيمة مقاومة لظروف الشتاء، وذلك نتيجة تعاون بين 17 دولة أعضاء في الاتحاد.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساعدة مالية بقيمة 53 مليون دولار ستُضاف إلى حزمة بقيمة 55 مليون دولار خصصت لشراء مولّدات لمساعدة أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا دعت دول الحلف المجتمعة في بوخارست إلى تسريع تزويدها بالأسلحة والمعدات الكهربائية، لمساعدة البلاد -التي دمّرتها أكثر من 9 أشهر من الحرب- على مواجهة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة بسبب القصف الروسي.

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#الحرب العالمية الثالثة
#روسيا الآن مباشر
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#الناتو
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