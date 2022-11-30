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تركيا: السويد وفنلندا اتخذتا "خطوات إيجابية" للانضمام إلى الناتو

تاريخ النشر: 30/11/2022 - 17:52

تركيا: السويد وفنلندا اتخذتا "خطوات إيجابية" للانضمام إلى الناتو
(Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن السويد وفنلندا اتخذتا "خطوات إيجابية" لمكافحة الإرهاب، وهو شرط فرضته أنقرة لقبول انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف وزير الخارجية التركي، خلال مؤتمر صحافي في بوخارست، عقده على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، إن "الحكومة الجديدة في السويد أكثر تصميما من سابقتها ونرحب بهذا التطور".

وأضاف أن المسؤولين السويديين "أجروا تعديلات تشريعية وكل ذلك يشكل خطوات إيجابية". والتقى وزراء خارجية السويد وفنلندا وتركيا، أمس، الثلاثاء، على هامش هذا الاجتماع.

من جهته، أكد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، أنه "عقدنا لقاء جيدا جدا أمس (...) سأقول إنني شعرت بعد هذا الاجتماع أن هناك تقدما"، مشيرا إلى أنه سيزور أنقرة قريبا لدعم انضمام السويد للحلف الأطلسي.

وأضاف الوزير التركي أنه رغم "التصريحات الرنانة والتصميم الكبير" من قبل البلدين الشماليين لا تزال تركيا تنتظر "تدابير ملموسة". وأكد "لم نر بعد تدابير ملموسة في مجالات مثل تسليم مجرمين وتجميد أصول المجوعات الإرهابية وإنهاء أنشطتهم. نعم هناك خطوات إيجابية مثل التغيرات التشريعية لكن علينا أن نتحقق من تطبيقها".

وتتهم تركيا السويد وفنلندا بالتساهل مع حزب العمال الكردستاني وحلفائه مثل وحدات حماية الشعب الكردية.

ومنذ أيار/ مايو الماضي، تعطل أنقرة انضمام البلدين الشماليين إلى الحلف الأطلسي، ووقعت مذكرة تفاهم معهما في حزيران/ يونيو الماضي، تربط عضويتهما بمكافحتهما للحركات الكردية وأنصارها على أراضيهما.

ووعد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، خلال زيارة لأنقرة مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بتبديد القلق الذي عبرت عنه تركيا في حربها ضد الإرهاب، لتذليل جميع العقبات أمام انضمامها إلى الناتو.

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#تركيا
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#فنلندا
#ناتو
#حلف شمال الأطلسي

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