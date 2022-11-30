16 قتيلا و24 جريحا في انفجار بمدرسة لتعليم القرآن في أفغانستان

عرب ٤٨/ أ ف ب

قُتل ما لا يقل عن 16 شخصا وجرح 24، اليوم الأربعاء، في انفجار وقع في مدرسة لتعليم القرآن في مدينة أيباك في شمال أفغانستان، على ما أفاد مصدر طبي.

وأوضح طبيب في مستشفى أيباك، عاصمة ولاية سامنغان، طلب عدم الكشف عن هويته "جميع الضحايا أطفال أو مواطنون عاديون".

وأكد مسؤول محلي الانفجار من غير أن يورد حصيلة للضحايا ولا معلومات حول ظروف التفجير.

واستهدفت عشرات الانفجارات والاعتداءات مدنيين في أفغانستان منذ سيطرت حركة طالبان مجددا على السلطة في آب/ أغسطس 2021، وتبنى معظمها داعش في خراسان، الفرع الإقليمي للتنظيم.

واستهدفت عملية انتحارية، يوم 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، مركزا تعليميا في حي في كابول تسكنه غالبية من أقلية الهزارة الشيعية، أسفرت عن مقتل 53 شخصا على الأقل من بينهم 46 فتاة وشابة، وفق حصيلة صدرت عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

ولم تتبن أي مجموعة الاعتداء، لكن الحكومة الأفغانية اتهمت تنظيم داعش بتنفيذه.

ويوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قتل أربعة أشخاص في العاصمة كابول في انفجار وقع داخل مسجد تابع لوزارة الداخلية.